Miguel Ángel Russo: “La cabeza se nos fue para otro lado como le pasó a cualquier argentino”. El entrenador de Boca habló tras llegar a Buenos Aires: “En estos casos me quedo con los mejores recuerdos. Siento un profundo dolor y una pena muy grande”. Apenas se conoció la noticia, Boca le solicitó a la Conmebol la postergación del partido de este miércoles contra Inter de Porto Alegre. Este miércoles, ya en la noche de Buenos Aires, el plantel del Xeneize llegó a Ezeiza y Miguel Ángel Russo fue el único que habló del plantel.

“Una tristeza, un gran dolor. Se fue el más grande futbolista argentino y del mundo. Estoy con mucho dolor. Tuve la suerte de compartir Selección Argentina con él y muchísimas cosas“, aseguró el entrenador del Xeneize. “Le ha dado al pueblo argentino, al fútbol, muchísimas cosas. Se nos fue un grande, el más grande todos. Era ilógico jugar un partido. La cabeza se nos fue para otro lado, como corresponde, como le pasó a cualquier argentino y más a Boca como institución por lo que era Diego y todo lo que representaba”, agregó y aseguró que “estábamos almorzando y ya cambiaron las caras, la situación y la forma. Enseguida supimos lo que teníamos que hacer. Agradezco a CONMEBOL que entendió la situación de Boca. No es momento para un partido de fútbol”.

destacó que este jueves será día de luto para los futbolistas: “es día de duelo en el club y más allá de los compromisos que tengamos, no vamos a entrenar. Boca, como institución, está a pleno con todo esto. Es lo que corresponde”.