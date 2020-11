Juicio a funcionaria judicial por apropiarse de auto secuestrado

Se desarrolla en el Tribunal Oral Penal N°1. Es la abogada María Ester Medina, exfuncionaria judicial procesada por peculado. Ayer declaró y reconoció haberse apropiado de un vehículo secuestrado para utilizarlo de manera particular. Incluso hizo un poder a su hija para que también pueda circular en el mismo rodado. Se inició el juicio a la abogada María Ester Medina, exsecretaria del Juzgado Correccional N°1 de Corrientes que permanece detenida en el Instituto Pelletier procesada por peculado. Junto a ella también se encuentran sentados en el banquillo de los acusados dos hombres: Juan Eduardo Collantes y Ramón Ireneo Escobar, a quienes había contratado como cadetes de manera particular.

Ayer compareció Medina y en principio aclaró que nunca estuvo prófuga de la Justicia. Precisó que se encontraba internada en una clínica privada en la provincia de Córdoba realizando un tratamiento por una grave enfermedad que padece. Indicó que tanto el Servicio Penitenciario como la Justicia estaban al tanto de ello. Dio detalles del trabajo que realizaba como secretaria. Su trabajo consistía en intervenir en las causas en las que se secuestraban vehículos por diferentes delitos. Reconoció que tomó prestado un automóvil Peugeot 206 para uso particular y le dio un poder a su hija para que pueda circular.

El debate continúa el 9 de noviembre con la declaración de la secretaria actual del Juzgado Correccional N°1, quien fue la que radicó la denuncia en su contra y la jueza Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer.

LA CAUSA

A fines de mayo del 2018 el Juzgado de Instrucción N°6, por Resolución 180, dispuso ordenar el procesamiento de la imputada María Ester Medina por el delito de peculado por su presunta responsabilidad en grado de autora material penalmente responsable respecto de los hechos que se investigan y que tienen que ver con irregularidades que habría cometido en la tramitación de expedientes en los que se dispuso el secuestro de distintos automotores, no observándose respecto de éstos las normas legales que regulan su custodia. Convirtió en prisión preventiva la actual detención de la imputada, debiendo continuar alojada en la Unidad N°3. En el fallo también se ordenó el procesamiento de los imputados Juan Eduardo Collantes y Ramón Ireneo Escobar por su presunta responsabilidad en grado de partícipes necesarios penalmente responsables.

Por Resolución N°165 del 16 de mayo de 2018 dispuso el procesamiento y prisión preventiva de la exfuncionaria María Ester Medina por hallar prima facie su modo de obrar en el delito de peculado. En este caso se investiga su actuar respecto de elementos de telefonía y computación secuestrados en expedientes que tramitaba, siendo secretaria del Juzgado.

Por la Resolución 100 y ante actuaciones iniciadas por la jueza Correccional N°1, procesó también a María Ester Medina por el delito de acceso ilegítimo a un sistema o dato informático de acceso restringido, dictando la correspondiente prisión preventiva. La doctora Medina se desempeñó como secretaria del Juzgado Correccional N°1 hasta su suspensión en el año 2013, quedando definitivamente apartada del cargo en el 2014 por resolución del Superior Tribunal de Justicia.