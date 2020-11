Juicio a denunciado por abuso: el ex juez hacia de “novia” de los chicos

En el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, la señora recordó el momento que sus hijos le contaron que ellos hacían de “novios” del imputado, y éste de “novia”, quien tras los abusos sexuales les daba dinero. Las víctimas tenían entre 13 y 14 años. Declararon cuatro testigos en la continuidad del juicio al exjuez en lo Civil, Comercial, Laboral, de Menores y Familia de Ituzaingó, Walter León Turraca Schou, destituido en 2016 por el Jury de Enjuiciamiento. Los primeros en comparecer fueron dos hermanos de 25 y 28 años, quienes fueron abusados por el acusado cuanto tenían entre 13 y 14 años. Los testigos detallaron cada uno de los encuentros que tuvieron con el exjuez, como también la modalidad con la cual los extorsionaba.

Después fue el turno de la madre de los jóvenes.

Su relato fue muy doloroso, ya que en varias oportunidades se quebró emocionalmente. Primero recordó que le llamó la atención que sus hijos empezaran a tener dinero para comprarse cosas, ya que ellos eran una familia muy vulnerable y de escasos recursos. Pensó que los niños tal vez robaban y eso la angustió. Decidió sentarlos y exigirles una explicación. Luego de varias evasivas, los chicos le contaron que hacían de “novios” del imputado y que este hacía de “novia”. Fue en ese momento que comenzó a llorar porque no podía creer lo que escuchaba. Los menores contaron en qué consistía el supuesto juego sexual por el cual luego recibían un pago.

Luego fue el turno de la licenciada María Valoy Juárez, directora de la ONG Centro de Ayuda a las Familias de la Iglesia Filadelfia de Ituzaingó. Fue quien acompañó a las madres y los chicos abusados a buscar ayuda y radicar la denuncia. En contacto con la prensa explicó que “empezamos a trabajar con mi esposo en la Iglesia Filadelfia de Ituzaingó en 2011. A partir de la labor social de la iglesia tomamos contacto con muchas madres que se acercaban a pedir ayuda por problemas con sus hijos jóvenes. Son chicos con problemas con la ley o de conducta, y cuando empezamos a ahondar el trabajo de conserjería y acompañamiento a las familias, nos acercamos a ellos y salieron a la luz todos los abusos que habían sufrido hace varios años atrás. Nosotros tomamos conocimiento entre 2011 y 2012, pero los hechos habían ocurrido hace 8 años, cuando los chicos eran muy pequeños, algunos tenían 10, 11, 12, 13 años”.

Añadió que “sabemos que la Justicia tiene sus tecnicismos, porque hubo muchos otros chicos que confesaron, pero por diferentes cuestiones técnicas de la Justicia (no entraban en la fecha o no coincidían algunas cosas, etc.) quedaron afuera. Pero nosotros, obviamente, sabemos que hay decenas de chicos que fueron abusados por este hombre durante años”.

La denunciante aseguró que Turraca Schou buscaba las características de estos chicos, “a los vulnerables en situación económica, sin padre, sin figura paterna en su hogar, los estudiaba. Él sabía perfectamente que eran chicos que venían con algunos problemas de robos, de cosas así, y los extorsionaba diciéndoles ‘si vos no venís conmigo yo te pongo la causa, vas a ir preso, vas a ir a un reformatorio’. Hubo muchas amenazas, incluso una mamá de los chicos llamaba a la policía porque este hombre los abusaba en cualquier lugar, a cualquier hora del día, en su propio vehículo. Sabía perfectamente la vulnerabilidad de ellos y empezaba a darles plata, a comprarles cosas. Hizo cosas muy terribles de extorsión total”.

En cuanto al tiempo en el que el exmagistrado cometió los abusos, la pastora indicó que “este hombre fue juez de menores durante 14 años. Conocía todos los expedientes (de los chicos que abusaba), dónde vivían, cuáles eran sus problemas, tenía todo el acceso a la información. Él andaba con su auto atrás de ellos. Hay casos que no llegaron a comprobarse, pero hay chicos que salían de la escuela y él los empezaba a perseguir, a ofrecerles cosas, ‘te doy celular, te doy zapatillas, te doy, te doy…’, todo lo que hace un abusador sexual. Yo soy licenciada en familia y llevo años trabajando especialmente lo que es abuso sexual, y todo lo que hace el abusador es conquistar a la víctima y ver el punto de vulnerabilidad”.