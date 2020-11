Joven adicto mantuvo de rehén a su pareja menor de edad

Hubo tensión en un inquilinato del barrio Popular por un joven adicto que mantuvo de rehén a su pareja. La jovencita es menor de edad. Momentos de mucha tensión se vivieron esta tarde en un inquilinato del barrio Popular, en la zona norte de la ciudad de Corrientes; cuando un joven, bajo los efectos de algún alucinógeno, mantuvo cautiva algunas horas a su pareja, una mujer menor de edad. Alejandro Bottini, negociador de la policía, se refirió a la violencia de género que habría ejercido el muchacho de 19 años contra su pareja. La madre de la víctima que es menor de edad, denunció que la adolescente no podía salir de la casa y aseguró que “la situación trata de una rehén víctima porque la persona conoce a la otra persona que le está privando de su libertad”, explicó.

“La joven estuvo retenida y el muchacho estaba bajo efectos de algunas sustancias; el operativo se realizó junto con la Policía de Alto Riesgo y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada. Todo bajo las órdenes del fiscal Gustavo Robineau”, destacó Bottini y señaló que el escenario fue una casa de la que la madre del joven es propietaria y en una de las habitaciones vivía la pareja en situación de alquiler. “Cuando la Policía llegó al lugar, el joven, se negó a continuar el procedimiento. La chica quería salir y no podía”, insistió. Alertó que “muchas veces los padres de chicos que tienen un consumo de sustancias no le creen que van a hacer lo que dicen, y es necesario prestarle debida atención”.