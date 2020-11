Joe Biden ganó las elecciones en Estados Unidos

Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Será, de hecho, el que más votos ha tenido en la historia, por delante incluso de los que tuvo Obama en 2008. Biden, candidato demócrata, desbanca a Donald Trump, representante republicano y que ha sido el conocido como POTUS (President of the US) los últimos cuatro años. Esta vez, el magnate no pudo sorprender. Finalmente, la derrota en Pennsylvania fue demasiado, aunque Trump ha prometido guerra en los tribunales y tiene miles de seguidores enfervorizados en las calles americanas, al grito ‘Stop the Count’. Pero en lo meramente oficial y alejado de los siempre estruendosos movimientos de Trump, Biden es el ganador.

POLÍTICO CON AMPLIA EXPERIENCIA

El nuevo presidente, de 77 años, es un político de larguísimo recorrido. Nacido el 20 de noviembre de 1942 en Scranton (Pensilvania), es hijo del vendedor de coches Joseph R. Biden y de la ama de casa Catherin Eugenia Finnegan. Estudió en el estado de Delaware, donde se graduó en Historia y Ciencias Políticas en 1965. Tres años más tarde se graduó en la Facultad de Derecho de Siracusa, en Nueva York. Abogado a partir de 1969, y posteriormente miembro del consejo del condado de New Castle y dio el salto a la primera línea política. Fue senador por Delaware entre 1973 y 2009, y ha sido una figura permanente entre los demócratas durante más de cuatro décadas. Antes de 2020 ya había intentado ser presidente. La primera vez, en 1998, fue frustrado por una hospitalización, tras la que se retiró de la carrera presidencial, aunque también había sido acusado de plagio en un discurso electoral. La segunda vez fue en 2008, en las presidenciales que ganó Obama, aunque finalmente fue incluido como segundo en dicha candidatura y ocupó la vicepresidencia de Estados Unidos. Durante los ocho años que ocupó el puesto, Biden era el encargado de acercar posturas con los legisladores republicanos a la hora de aprobar algunas leyes, como la que terminó elevando el techo de deuda en 2011. A los comicios de 2016 no se presentó, pero decidió concurrir como candidato a las de 2020, siendo Bernie Sanders su máximo rival. Ahora, ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años y estará acompañado de Kamala Harris, primera vicepresidenta afroamericana en la historia del país.

Después de varios días contando votos en algunos estados, este viernes se ha conocido su victoria. Por el momento, y a falta de algunos escrutinios, los demócratas han ganado en los siguientes territorios: California (55 votos electorales), Nueva York (29), Illinois (20), Pensilvania (20), Michigan (16), Nueva Jersey (14), Virginia (13), Washington (12), Arizona (11), Massachusetts (11), Minnesota (10), Maryland (10), Wisconsin (10), Colorado (9), Connecticut (7), Oregon (7), Nuevo México (5), Hawaii (4), Nuevo Hampshire (4), Rhode Island (4), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Vermont (3), Maine (3) y Nebraska (1).

Donald Trump movilizó a sus seguidores para que votaran presencialmente, lo que le llevó a liderar las votaciones nada más concluir la jornada electoral e incluso a autoproclamarse presidente. Pero lo que finalmente ha decantado la balanza a favor de Biden ha sido la gran cantidad de voto por correo.

Esto le ha valido para dar la vuelta en algunos estados clave, especialmente Pensilvania, que ha sido el que le ha dado la llave de la Casa Blanca. Otros territorios en los que iba por debajo, como Nevada o Georgia, pueden provocar una mayor ventaja cuando terminen de contar todos los votos restantes, ya que actualmente sigue en cabeza a falta del anuncio oficial por parte de las autoridades.

CUÁNDO SE PRODUCE EL TRASPASO

Salvo que los tribunales digan lo contrario, el traspaso de poder entre ambas Administraciones se producirá el próximo 20 de enero. En dicha fecha es cuando finaliza el mandato actual de Donald Trump, que cederá así el testigo a Joe Biden y pondrá de nuevo en lo más alto al partido demócrata.