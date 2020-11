Irrumpieron en un velorio y los policías se llevaron el cajón

Ocurrió en Clorinda (Formosa) durante la madrugada del martes. La hermana de fallecido contó que merced a los familiares tuvieron que manifestarse fuera del cementerio para que la Policía los deje seguir en la despedida. Luis Fernando Martínez tuvo que ser internado en un hospital de alta complejidad en Formosa, tras haber sufrido un accidente. Una semana después falleció y su familia realizó los trámites para trasladar el cuerpo hasta Clorinda, velarlo y enterrarlo. Natalia, su hermana, comentó a un medio de esa localidad qué se encargó de gestionar todos los trámites para cumplir los pasos sin problemas. A pesar de esto y en medio del dolor, la familia de Fernando se convirtió en protagonista de un hecho insólito: la policía irrumpiendo en el velorio llevándose el cajón.

“Cerca de las 18 horas cuando lo estábamos velando familiares y amigos íntimos nada más, se acercó la Policía y no dejó que nadie ingrese ni salga, rodearon la zona como si fuéramos delincuentes. Una hora más tarde vino el Comisario y me dijo que tenían que llevar el cuerpo para enterrarlo, porque el protocolo es 4 horas de velorio, a mí nadie me dijo eso, por eso pacté con la funeraria que a las 9:00 de la mañana saldríamos con el cuerpo de mi hermano”.

“Gracias a que los vecinos y amigos no me dejaron sola pudimos traerlo nuevamente a mi hermano porque la opción que me daban era llevarlo a un nicho prestado o a la morgue, ya que el cementerio estaba cerrado y ellos lo trajeron en una ambulancia”.

“La Policía cometió un grave error; me dieron esas opciones y yo no acepté ninguna, le dije que nos íbamos a quedar toda la noche frente al cementerio y lo enterraríamos a la hora que correspondía, así nos tuvieron dos horas hasta que por fin permitieron que volvamos a la casa con el cuerpo y lo pudimos acompañar toda la noche un tío y yo”, cerró.