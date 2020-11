Interna en la UTA Corrientes: levantaron el paro

Los choferes levantaron el paro y los colectivos circulan en Corrientes. Un chofer que representa a un sector de autoconvocados, comentó que al menos hasta las 14:30 habrá servicio normal de colectivos de la empresa ERSA y Turismo Miramar. En el horario mencionado, realizarán asambleas informativas en el Puerto de Corrientes.

Uno de los choferes, informó que todos los colectivos funcionan con normalidad, pese al anuncio del paro de transporte por parte de la UTA Corrientes. “El gremio nos dio la espalda”, lanzó el hombre del volante. Merced, “a la unión de los autoconvocados se logró sacar la mitad de sueldo”, que era uno de los reclamos que realizan los trabajadores.

Hay un compromiso que se concrete el pago del monto adeudado, que debería ser abonado por el gobierno nacional. Un conductor expuso que “el gremio llamó a un paro, pero al no sentirnos apoyados no acatamos la orden”, con lo cual adelantó que “en lo que respecta a ERSA, el servicio será normal”. Los conductores de la rama de autoconvocados realizarán una asamblea informativa en el puerto de Corrientes a las 14:30 y no habría un paro, sino que se informaría a los choferes de los avances de la negociación por salarios.