Ingresó al Paraná en Ituzaingó sin saber nadar y ahora lo buscan

Estaba con dos menores cuando el joven ingresó al Río Paraná sin saber nadar y ahora es intensamente buscado. Se trata de un muchacho de 26 años, oriundo de Buenos Aires. Ingresó para refrescarse en una zona que no está habilitada para los bañistas. Un joven de 26 años de apellido Martínez, ingresó a las aguas del Río Paraná en la zona de Portal del Sol y en un momento determinado desapareció de la superficie. Sucedió este sábado cerca de las 15:30 en la localidad correntina de Ituzaingó.

Dos menores relataron al portal Ituzaingó Noticias que acompañaron al muchacho y éste no sabía nadar, pero de igual manera decidió ingresar al río y de repente comenzó a pedir auxilio. El muchacho desaparecido ingresó a una zona que no está habilitada para los bañistas y donde, además, el canal pasa muy cerca de la costa y las aguas corren con mucha fuerza. Martínez está siendo buscado y, según trascendió, sería oriundo de la provincia de Buenos Aires. Por el caso interviene la comisaría Tercera.