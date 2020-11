Indignación en los usuarios ante otro aumento del boleto

La suba del pasaje de colectivo ya fue autorizada por el Municipio de Corrientes. Ahora debe tratarse en el Concejo Deliberante. El primer paso se iba a dar ayer, pero debido a la ausencia de concejales oficialistas afectados por coronavirus, no alcanzó el quorum para tratar el tema. Los empresarios, sobre todos los de la compañía mayoritaria ERSA, insisten que no pueden sostenerse con el precio actual en el contexto de pandemia y todos los meses piden subsidios para pagar sueldos, que nunca abonan a tiempo y terminan generando retenciones de servicio de los choferes. Hace poco los empresarios deslizaron que para que el transporte urbano funcione en el interior del país, el pasaje debería costar $100. Es una estrategia conocida, anuncian que necesitan subas exorbitantes, para que cuando el aumento se concrete no parezca tan abultado.

En la ciudad de Corrientes ya dieron el visto bueno a una actualización del costo del boleto de colectivo, con un aumento de $20 más, para llevarlo a $50. Los concejales oficialistas ya están listos para proponer el aumento y votarlo favorablemente.

El tema requiere mayoría calificada en el Concejo Deliberante, y para avanzar con el tratamiento, es necesario que todos los ediles que responden al municipio estén presentes. Ayer no se pudo lograr, pese a estar en agenda, debido a que uno de los concejales dio positivo para Covid-19 y debió aislarse junto a otra concejal.

La noticia del aumento inminente generó indignación y mucha preocupación en los usuarios del transporte urbano. “El servicio de transporte es una porquería. En el Montaña se espera horas el colectivo y siempre llegamos tarde al trabajo los que vivimos alejados del centro. Nadie los controla, los del servicio ‘calesita’ pasean con familiares, toman mate y te dejan esperando. Para hacer paro son rápidos”, dijo un vecino del barrio Esperanza.

“Una vergüenza que aumenten el boleto, estando en plena pandemia y con la situación económica tan mala. No podemos salir a trabajar, dependemos del colectivo. Si no hay, no trabajamos y no nos pagan el día. No es momento para subir el precio del pasaje, es un gasto que no podemos afrontar los trabajadores, no entra dinero a la casa, no hay para poner el pan sobre la mesa”, comentó Sandra del barrio Río Paraná.

“Si el boleto aumenta, afecta el bolsillo de los pobres. Yo trabajo y voy en colectivo. Lo que gano en el día es para el colectivo prácticamente. Yo voy por el puchero día a día y no me alcanza”, opinó Delia.

“Con un servicio muy pobre, gastaría 4.500 pesos en el mes. ¡Es una locura!”, sentenció otra usuaria.

“Yo gastaría $3.024 pesos, y mi sueldo es de 10 mil. ¿Qué me queda?”, comentó una señora que se identificó como Rosario.

“¿Hace cuánto está este monopolio? Hacen lo que quieren con los choferes y como si fuese poco encima quieren manejar el bolsillo de los usuarios. Mi mujer tendría que gastar $5.400 pesos, ganando $7.800. ¿Qué nos va a quedar?”, se quejó otro usuario.

“No me parece que aumente el boleto. Nos afecta mucho, la plata no nos alcanza, vivimos al día”, opinó Catalina.

“No, no, no… hay que luchar. El colectivo no puede subir así. Los sueldos están ahí nomás, las cosas se encarecen ¿Quién va a aguantar eso? Yo gasto dos boletos por día, pero otros gastan cuatro” (Alicia oyente de LT7)

“Es una vergüenza y una barbaridad que aumenten el boleto de colectivo. Aumentan todas las cosas, no hay trabajo. Los empresarios se aprovechan de la gente”, agregó otra usuaria del colectivo.

“Los empresarios deben pensar que, con esta pandemia, muchos trabajamos por nuestra cuenta, usamos colectivos y no nos da el presupuesto”.

“El boleto ya es una exageración y el aumento peor. No piensan en la gente que tiene que trabajar para salir adelante, más en este contexto”.

“Soy empleada doméstica, todos los días voy a trabajar en distintas casas, a la mañana y a la tarde. Para llegar a algunos lugares debo tomar dos colectivos. Es muy injusto, todo mi día de trabajo se iría en el colectivo si lo aumentan”.