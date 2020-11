Increíbles aglomeraciones en los testeos de Santo Tomé

En Santo Tomé se aguardaba el resultado de 107 hisopados, pero también trascendieron fotos que en los lugares de testeos, se observó aglomeración de personas. No hubo distanciamiento social. Las imágenes son elocuentes. Hasta anoche sólo tenían nueve casos activos en esa localidad frontera con el Brasil. Se cerraron gimnasios, talleres, escuelas de danzas, canchas de fútbol 5 e iglesias. Justamente en Monte Caseros el domingo último tras un oficio religioso, el cura fue notificado que tuvo contacto estrecho con alguien que dio positivo en Curuzú Cuatiá. Todos los feligreses que participaron de la Misa, debieron permanecer aisladas. Por la mañana auto-convocados municipales se manifestaron pidiendo el pago del plus de pandemia para trabajadores esenciales. Se trataría de aquellos que no están bancarizados, y otros que no pertenecen al sistema sanitario. Los recursos, solo corresponderían a los que cumplen tareas en el área de Salud.