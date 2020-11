Identificados y multados en una fiesta clandestina en Empedrado

Por fotos y videos en Facebook identificaron a 30 personas que fueron multadas en Empedrado. Una nueva fiesta clandestina con cerca de 30 personas se registró en la provincia, y si bien las autoridades no intervinieron ya que desconocían el hecho, a raíz de publicaciones en la red social Facebook la Comisaría de Empedrado actuó de oficio. Fueron identificados los asistentes, el dueño del lugar y los organizadores, y estos últimos deberán pagar una multa cercana a los 24 mil pesos.

De acuerdo con información brindada por fuentes policiales, se trató de un cumpleaños celebrado el viernes 20 de noviembre, en una zona conocida como Paso Corazón perteneciente a la primera sección Manuel Derqui (Departamento Empedrado). La fiesta hubiera pasado desapercibida para las autoridades, de no ser porque varios de los asistentes publicaron fotos y videos en Facebook que se viralizaron, por lo que desde la comisaría decidieron iniciar una investigación y actuar de oficio.

Las autoridades identificaron al dueño del lugar, al organizador y a los asistentes a la reunión -cerca de 30 personas- quienes fueron citados a declarar en la dependencia policial. Al dueño del lugar y a los responsables organizadores de la fiesta, se les aplicó una multa contravencional de 10 y 7 Unidades de Multa respectivamente, lo que representa aproximadamente unos 24 mil pesos. Ahora deberán hacer efectivo el pago, de lo contrario podría emitirse una orden de arresto.

Desde la comuna empedradeña informaron que en el departamento están autorizadas las reuniones sociales, familiares y de amigos hasta de 10 personas los viernes, sábado y domingo, no obstante, los organizadores deben presentar una solicitud en la comisaría, informando el evento. Esta autorización no fue presentada por los responsables de la fiesta en Derqui y, por otra parte, tampoco se respetó el número permitido de personas.