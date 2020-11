Ricardo Colombi aseguró que “mi relación con Gustavo Valdés es normal, pero hay muchos alcahuetes“. El senador por la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi, consultado sobre su relación con Valdés respondió que “es muy buena” y fustigó que “lo que pasa es que hay muchos alcahuetes, algunos están dentro de Encuentro por Corrientes que, indudablemente, quieren generar situaciones que no son ciertas”.

“Algunos estan tratando de subir algunos escalones para ser senadores nacionales el año que viene y acomodar algunos familiares”, manifestó Colombi. “Puedo tener diferencias, pero eso no quita que la cuestión de fondo sea que tenemos una excelente relación”, precisó el legislador desde radio Dos.

ALCAHUETES Y PANDEMIA

“¿Tiene ganas de volver a ser gobernador?”, fue la consulta para el ex mandatario de Corrientes. “No, yo estoy bien”, respondió.

“La pandemia abre una serie de interrogantes que hoy por hoy no se pueden develar”, e indicó que “el legislativo provincial acompañó las demandas que planteó el Ejecutivo con respecto a la situación de la salud. Estamos en el buen camino en la Legislatura”.

ECO 2021

“El espacio está bien, con el lógico consenso y dialogo necesario para mantener la alianza. En estos tiempos hay más consensos que disensos”, expresó Colombi. “Siempre hay conversaciones, tal vez no sean totalmente masivas por la pandemia, pero hay reuniones en la alianza”, finalizó.