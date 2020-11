Habilitan la playa, los jóvenes no se cuidan, todo es descontrol

La Provincia sumó otros 100 nuevos casos de coronavirus las últimas 24 horas. 77 casos se registraron en Capital que continuará en Fase 3, pero en un día donde no hubo testeos rápidos. El domingo en el vuelo de la mañana de Aerolíneas Argentinas con 56 pasajeros, 7 de ellos que pertenecían al plantel de Regatas Corrientes, dieron positivo para coronavirus. El fin de semana hubo fiestas clandestinas en distintos puntos de la provincia, entre ellos Curuzú Cuatiá. También hubo bares que no respetaron el horario de cierre como en Esquina, y se convirtieron en verdaderos boliches. Los jóvenes no respetan nada, más aún, sabiendo que no integran los grupos de riesgo. Son los mejores portadores del virus. En Monte Caseros el intendente Miguel Olivieri permitió que las personas amanezcan en la costanera, y allí todo fue descontrol. Las playas volverán a habilitarse en pleno crecimiento de contagios. Tanto, que ambulancias privadas se incorporaran en apoyo al sistema de la Salud Pública, ante la expansión del Covid 19.



