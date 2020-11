Gimnasia y Vélez empataron en el Bosque

Sin Diego Maradona en el banco de suplentes, el “Lobo” no pudo sumar su segunda victoria ante el “Fortín”, que sumó su segunda igualdad en el certamen. Gimnasia y Esgrima La Plata recibió este domingo en el Bosque a Vélez Sarsfield por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El “Lobo”, que no tiene a Diego Maradona en el banco de suplentes, había debutado con una goleada ante Patronato, mientras que el “Fortín”, que en la semana eliminó a Peñarol por la Copa Sudamericana, arrancó el certamen con un empate 1-1 ante Huracán. Desde el comienzo del encuentro, Vélez demostró ser superior en lo futbolístico e incómodo a Gimnasia durante los primeros minutos. Esto se vio reflejado en el marcador, ya que a los cinco minutos de la primera parte Thiago Almada puso el 1-0 parcial al empujar dentro del área un centro que llegó desde el sector izquierdo.

El gol no lastimó al “Lobo”, que comenzó a dominar el encuentro poco a poco creando distintas situaciones de gol, aunque no pudieron concretarlas. En el complemento, las cosas se complicaron un poco para el “Fortín” ya que, a los seis minutos, Lautaro Gianetti se fue expulsado tras cometer una falta que terminó en el penal que Matías García convirtió para decretar el 1-1.

Gimnasia pudo dar vuelta el resultado a los 23′, gracias a un gol de Johan Carbonero con un gran remate de afuera del área. Pero cuando todo parecía que los tres puntos se quedaban en La Plata, apareció un tiro libre y de la mano de Lucas Orellano que definió dentro del área, puso el 2-2 definitivo.