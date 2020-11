Falsas promesas en Itatí: se turnan para cuidar una bomba de agua

Hace veinte días están sin agua potable. En Itatí, los vecinos del barrio Ibiray se turnan para cuidar una bomba de agua, mientras esperan una solución definitiva. Tras las protestas y cortes de ruta que realizan los afectados desde el viernes, las autoridades instalaron una bomba para abastecer al Ibiray, aunque no se trata de agua potable. Unas cien familias que viven en esa zona de Itatí sufren de falta de agua hace más de 20 días. El problema tiene origen en el crecimiento exponencial de la población en la localidad y la falta de acciones de parte de la Comisión Vecinal de Saneamiento (COVESA), que es la que gestiona la distribución de agua.

El viernes, un grupo de vecinos del barrio Ibiray cortó la ruta nacional 12 exigiendo una solución. Desde el Plan Agua del Ministerio de la Producción se comprometieron a realizar una perforación y dejar una bomba de agua para dar una solución momentánea a los vecinos.

El agua de la bomba no es considerada potable, por lo que no les sirve a los vecinos para consumir, pero si para aseo personal y de elementos. Preocupados porque algo les fuera a pasar a la bomba, los vecinos armaron un grupo de Whatsapp que se llama “Falta de Agua“, donde se organizan para hacer guardia y cuidar la bomba. “Se turnan cada dos personas; desde la 00.00 de anoche, con la tormenta inclusive, hasta esta mañana, para controlar y cuidar la máquina, mientras esperan la solución definitiva”, se escuchó.