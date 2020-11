Exequiel Palacios sufrió una fractura en la columna

Fue por el rodillazo del paraguayo Ángel Romero. El mediocampista del seleccionado argentino tuvo que abandonar el campo de juego antes de la media hora del partido contra Paraguay. Malas noticias para Exequiel Palacios, Lionel Scaloni y la Selección Argentina. El mediocampista sufrió una fractura en su columna producto del rodillazo que le dio el atacante paraguayo, Ángel Romero, en el partido de ayer por la noche en la Bombonera por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Palacios tuvo que salir del campo de juego antes de la primera media hora del encuentro en el que Argentina igualó con Paraguay 1 a 1. Tras el duro golpe que le propició Romero, se presumía una dura lesión que fue confirmada a primera hora de esta madrugada por la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Corrían 28 minutos del primer tiempo cuando el ex volante de River saltó y cabeceó un balón que, a destiempo, fue a disputar Ángel Romero -autor del gol de Paraguay-. El delantero de San Lorenzo llegó tarde e impactó con sus rodillas en la espalda de Palacios, que terminó tendido y visiblemente dolorido, al punto que debió ser reemplazado por Giovani Lo Celso y llevado en el carro de los lesionados hasta el banco de suplentes. El jugador tucumano fue derivado a un centro médico para ser sometido a los estudios correspondientes para constatar el grado de la lesión. El cuerpo médico buscaba determinar si se trataba de una fisura o fractura ya que se marchó del campo de juego con mucho dolor y dificultades para apoyar la pierna izquierda.

Finalmente se confirmó lo peor: “El jugador sufrió traumatismo directo en zona lumbar paravertebral izquierda, constatándose fractura de apófisis transversas de columna lumbar”. Por lo pronto Exequiel Palacios continuará internado “para controlar su evolución”, informó la AFA este viernes. Pese a la gravedad de la falta, Romero solo fue amonestado. Junto con el gol anulado a Lionel Messi fue una de las principales críticas de Scaloni hacia el arbitraje. “Hoy nos quedamos con un jugador afuera varios días o meses por una jugada que no sé la intención, pero el golpe existe, el VAR no revisa y perdimos a ese jugador”, cuestionó el director técnico.

Tras el golpe del atacante paraguayo, se puso la lupa sobre su actitud. En redes sociales floreció una cuenta pendiente entre los futbolistas involucrados en la acción. A fines de 2019, San Lorenzo le ganó a River en el Monumental por la Superliga, con gol de Adolfo Gaich. Los hermanos Romero, ante el asedio del elenco de Marcelo Gallardo, apelaron a los lujos, a fabricar faltas o a la tenencia para darle respiro al Ciclón. Eso generó el enojo de los jugadores de la Banda, que les aplicaron rigor. Palacios revoleó a Oscar Romero, hecho que derivó en su expulsión. ¿Tendría apuntada aquella acción en su memoria Ángel Romero para cobrarse el golpe a su hermano Oscar? ¿O sólo fue una jugada obra de la imprudencia en la que Palacios se llevó la peor parte?