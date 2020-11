Ex juez Turraca Schou condenado a 28 años de prisión

Ordenan su inmediata detención. En el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, el doctor Walter León Turraca Schou fue encontrado culpable de los delitos de promoción de la corrupción de menores de 18 años, 8 hechos, en concurso real. Las víctimas fueron 3 menores al momento de cometerse los delitos. El Jury de Enjuiciamiento por unanimidad lo destituyó en el año 2016 y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos por mal desempeño de sus funciones.

El Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, integrado por los doctores María Alejandra Petrucci de Oharriz, como presidente, y Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos, como vocales, mediante la Sentencia N°35/20 condenó hoy al doctor Walter León Turraca Schou, ex juez Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia de Ituzaingó a 28 años de prisión y ordenó su detención inmediata, con imposición de costas.

Los fundamentos serán leídos el martes 1 de diciembre a las 13:00 horas. El magistrado destituido fue encontrado culpable de los delitos de promoción de la corrupción de menores de 18 años, 8 hechos en concurso real. Estos delitos están previstos y sancionados en los artículos 125, 12, 40, 41, 45 y 55 del Código Penal, con imposición de costas, artículo 29, inciso 3° del Código Penal, y 429 y 575 del Código Procesal Penal. Tal cual lo habían solicitado la Fiscalía y la Querella, se ordenó su inmediata detención y será alojado provisoriamente en la Alcaldía de la URV, hasta la lectura de los fundamentos de la sentencia y mientras estén en curso los plazos para presentar recurso de casación.

El juicio comenzó el martes 27 de octubre y tras las sucesivas jornadas declararon, víctimas, familiares, integrantes del Poder Judicial e instituciones encargadas de atender a Niñas, Niños y adolescentes, y el mismo Turraca Schou que el 10 de noviembre solicitó dirigirse al tribunal de juicio.

PEDIDOS DE LAS PARTES

La querella, que representa a 2 de las víctimas, solicitó 30 años de prisión; en tanto que la fiscalía mantuvo la acusación original y requirió 45 años, pero el tribunal determinó que sean 28, los que tendrá que cumplir el ex magistrado. La defensa pública, había solicitado la absolución, señalando la atipicidad de las conductas atribuidas, y sosteniendo que no había certeza en los hechos con relación a la minoría de edad y, en forma subsidiaria, pidió que al no estar probado el agravante se usara la figura básica, con el mínimo legal de cumplimiento en suspenso. Turraca Schou fue destituido en el año 2016 por el Jury de Enjuiciamiento e inhabilitado de por vida en su cargo público por mal desempeño de sus funciones. Se desempeñaba como juez Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia de Ituzaingó.