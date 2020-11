Estoy seguro que hice lo mejor por Diego

Leopoldo Luque, tras la imputación por la muerte de Maradona: “Estoy seguro de que hice lo mejor por Diego”. El médico personal del astro del fútbol dio una conferencia de prensa luego de que le allanaran la casa y la clínica. “Diego odiaba a los médicos, pero conmigo era genuino”, afirmó. Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, habló con la prensa luego de que la Justicia allanara su casa en la causa que investiga un posible homicidio culposo del ex futbolista. “Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé cómo lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro que hice lo mejor que se podía con Diego”, afirmó Luque frente a las cámaras de televisión, desde su casa en el barrio de Adrogué. Aunque el procedimiento fue sorpresivo, Luque cooperó con los efectivos de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense y de la PFA. “Lo que pidieron lo tuvieron. Se llevaron la historia clínica que yo llevo de Diego, con todos los registros de las atenciones que yo hice y de los profesionales que participaron; los dispositivos electrónicos de todo tipo: discos rígidos, computadoras, celulares todos desbloqueados. Siempre estuve a disposición”, sostuvo ante la prensa y volvió a defender su proceder. “Se lo que hice y cómo lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro que hice lo mejor que se podía hacer con Diego”, sostuvo.

El médico se defendió de las acusaciones por haber dado de alta al Diez prematuramente. “Estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Él necesitaba ayuda. No había forma de entrarle: él tenía autonomía, él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle: ‘Sobre este tema no podés decidir’. Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación que teníamos. Yo hacía sugerencias y él las aceptaba o no. Yo lo acompañaba al médico, lo acompañaba hasta el dentista, porque sino estaba al lado, Diego no se sacaba ni una muela”, aseguró.

El jueves 12 de noviembre (N. de la R.: un día después que Diego Maradona recibió el alta) voy. Diego era un paciente de alta. Todo lo que se logró, de poner una enfermera y lo otro, estaba de más. Se necesitaba el consentimiento de Diego, él podía echar a todos, como lo hizo, como echó al acompañante terapéutico, no lo quiso y no lo puede tener y se va. El alta neuroquirúrgica la tenía, el alta de la clínica la tenía, después fueron sugerencias sobre las que el paciente tiene que tener voluntad. Yo no puedo obligar a un paciente e internarlo en un manicomio si no tengo criterio psiquiátrico. Yo no puedo llevarlo a un centro de rehabilitación si el paciente no quiere. Después, el paciente se podía haber ido cuando quería, hay videos donde él está bien, que todavía no van a salir, pero ya van a salir”.

El jueves voy a verlo y pasó lo que pasó siempre con Diego. Cuando Diego se pone mal, echa a todo el mundo. ¿Y qué se hace con eso? Les pido a todos que me lo digan. “No le meto una ambulancia y un desfibrilador encima”. ¿Qué ignorancia es esa? Si tiene voluntad. Entonces, lo que pasó el jueves fue que yo entré a la casa. y él no quería recibir a nadie, no quería recibir al clínico, no quería recibir a nadie. ¿Quién era el único que podía ingresar a la habitación de él como profesional? Yo. Yo era al único que él podía bancar ahí adentro, ¿por qué? Porque él ya sabía quién soy yo”.

Según Luque, Diego lo echó. “Luque dejame tranquilo, dale, la concha de tu hermana…’, me dijo. Yo pidiéndole un esfuerzo más y él me echó. Entonces, todo lo que hice yo con él, fue todo de más. No es que yo hice de menos. Le pedía que se levante, que reciba a las hijas porque no quería recibir a las hijas. El control neurológico era bueno, él no estaba tomando alcohol y las pastillas estaban acomodadas por un equipo de salud mental. Había toda una contención, no era el Doctor Luque. Si yo le decía: ‘Diego, levantate’ era un plus. Pero si el paciente me decía: ‘Andate’: yo, ¿qué puedo hacer?”.

“Me levanto y me voy. Después me siento y le digo: ‘A vos no te voy a dejar así’. Yo nunca lo dejé a Diego. Porque todos se iban. Todos. Porque es muy fácil hablar de la vereda de enfrente. Yo lo podría haber hecho, y todo este quilombo se evitaba. Lo hice porque lo amaba, porque lo quería. Sabía que necesitaba ayuda. Entonces, cuando él me dice eso, me levanto y vuelvo. Le digo; ‘Diego, para que yo me vaya, primero tenés que levantarte de la cama. Y segundo me tenés que agarrar’”.

“Miré el teléfono un segundo y lo tenía encima. Mi objetivo lo logré. Corrí, dejé la puerta abierta, él la cierra y vienen los clínicos y un nutricionista le preguntó: ‘¿Vos qué mirás?’. Les dije ‘Chicos, no quiere, evidentemente, no quiere’, pero también pensé en todo este lío y sé quién es Maradona y les dije: ‘Intenten ustedes’. Yo me quedé comiendo una galletita del otro lado de la puerta. Él sale, y me dice: ‘Pero Luque, ¿vos sos pelotudo? Te dije que te vayas’. Y me corre. Ese era Diego el jueves. Ese era el Diego del jueves”.

“Cuando me fui, dice: ‘Este Luque es un hijo de puta, no come ni en la casa’. Me voy, hablo con los clínicos, ellos lo intentan con las hijas a ver si pueden, no no lo logran”.

“Al otro día, yo voy a sacarle los puntos a Diego. Él me mira y me dice: ‘Ah tenés miedo’. Esa era nuestra relación. Yo lo veía que estaba pinchado. Yo soy neurocirujano, pero hay un equipo de salud mental detrás de esto. No es que yo ordeno sobre ellos. Todos se dieron cuenta. Dijeron: ‘A Luque lo necesitamos porque es el único que puede llegarle Diego. No es lo mismo que: ‘Luque es el responsable de todo lo que le pasa a Diego’. Es muy diferente a eso”.

“Incluso se dijo la estupidez de que yo a Diego lo externo. Al revés: yo fui el que lo llevó a la clínica. ¿Dónde pierden el foco? Quién es el que se tuvo que meter en el cuarto con él y casi agarrarse a piñas para llevarlo a una clínica. Él ya estaba de alta, él tenía que convencerse de mejorar. ¿Cómo convences a un señor así? Cuando la justicia o un médico cree que el paciente tiene un riesgo inminente de muerte, o de daños a terceros se hace algo. Pero el riesgo de Diego era el consumo, no era un ataque cardíaco. Si nosotros hubiéramos creído que necesitaba un desfibrilador y una ambulancia, ese tipo estaría internado en una unidad coronaria”.

“Todos estábamos reunidos para ver qué era lo mejor para Diego: los familiares, Swiss Medical, psiquiatras, psicólogos. Mi función era hacerle entender algo a Diego. Lograr lo más difícil de todo: la voluntad de Diego, porque nada se podía hacer sin la voluntad de Diego. ¿Por qué no averiguan quién era Diego y si se podía hacer lo que piden sin un aval médico? No se puede”.

“No se lo podía llevar a un hospital neuropsiquiátrico porque no hay criterio médico. Entonces, había que llevarlo a un centro de rehabilitación. ¿Y sabés qué requiere eso? La voluntad de Diego lo cual era imposible”.

“Acá no hay decisiones, hay criterios médicos. No hubo un error médico departe de nadie. Diego tuvo un evento fortuito. Un ataque cardíaco que, en un paciente con sus características, es lo más común del mundo. Lamentablemente, es un hecho que podía pasar, le pudo haber pasado antes o después. Se hacía todo lo posible para disminuir la chance de ese evento, pero no se podía bloquearlo”.

“La clínica actuó perfecto, nos recibió, operamos al paciente y como estaba en condición de alta se la dimos. Es más, yo le dije: ‘A mí no me gustaría que se vaya así, vamos a tratar de retenerlo un poco más’. ‘Perfecto, te apoyamos, pero entendé que esto no es un centro de rehabilitación. Es un centro de patología aguda’, me dijeron”.

“Soy responsable de extenderle la vida y mejorarle la vida hasta lo último. Estuve con las hijas en el entierro. Ayer le pregunté a Giannina cómo estaba y me dijo que estaba triste. Hablo mucho con Jana y con Diego Jr. También con las hermanas y con el sobrino. Con todos los que estaban cerca de él. Estuve con sus hijas abrazado llorando en el entierro. Me agradecieron. Como hicieron todos. Yo a Diego lo amaba. Era como un papá para mí. No era un fanático de Maradona, yo amaba a Diego, era mi paciente preferido. Se hizo lo que había que hacer y más también”.

“Obvio que hay un proceso legal y habrá una investigación. Yo me ajusto a derecho. Me voy a presentar donde me pidan. Hablo con ustedes, puedo hablar con cualquiera. No tengo nada que ocultar. Estoy orgulloso de cómo me comporte y cómo me bancó mi familia”.