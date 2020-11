¡Emocionante! un golazo de Messi para recordar a Maradona (Videos)

Lionel Messi metió un golazo y festejó con la camiseta de Newell’s para recordar a Maradona. El ’10’ nos hizo emocionar a todos con su homenaje al Diego. Todavía estamos temblando, con la piel de gallina. Lionel Messi fue responsable que volvamos a llorar la muerte del Diego. El crack del Barcelona estuvo a la altura. El partido ante Osasuna se terminaba y todos queríamos su gol para festejar junto a él. Y claro, él también lo quería. La agarró afuera del área, se acomodó y clavó un golazo al ángulo para el 4-0 parcial.

Cuando todos sus compañeros se habían alejado, con mucha calma, se sacó la camiseta que tenía puesta y mostró otra: La de Newell’s. No cualquiera. La que Maradona usó en el conjunto de Rosario. La mejor tarjeta amarilla que el argentino recibió en su vida.

