Elecciones EEUU: republicanos dieron a conocer los muertos que votaron

Con un tuit, Donald Trump afirma que ganó las elecciones con 73 millones de votos legales. Se contará cada voto legal. Joe Biden sigue adelante, ha nombrado a su viejo amigo Ron Klain como Jefe de su gabinete, al tiempo que continúa el conteo de votos y sin que aún haya sido nombrado legalmente “presidente electo” salvo por los medios de comunicación adictos, trata con este nombramiento de dar una imagen de tranquilidad. De que todo está bien. O como dicen en las películas yanquis: Todo saldrá bien. Pero no es tan así. La normalidad está aún muy, muy lejos. Por lo menos no la habrá hasta el 14 de diciembre. La batalla legal será dura. Donald Trump no reconoce los resultados dados a conocer por los medios de comunicación, algo que otros presidentes solían hacer. Pero este no. No lo hará.

De hecho los conteos no solo continúan, sino que no han terminado y es más en algunos estados como Georgia serán recontados… a mano.

Desde este lunes comenzaron las acciones judiciales de los abogados de Trump encabezados por Rudolph Giuliani. Es más, la Campaña de Trump, es decir, el equipo de la campaña electoral del presidente, dio a conocer la lista de los muertos que votaron en Georgia y Pensilvania. Pew Reseach Center señaló en un estudio que millones de fallecidos se encuentran en los registros electorales. Se habla de tres millones. Es mucho. Es que entra la sospecha, si esto se destapó ahora ¿desde cuándo viene sucediendo?

La situación de degradación democrática está llevando a la población al descreimiento. Mientras algunos medios de comunicación, generalmente anti Trump señalan la imposibilidad de que los muertos hayan votado, los medios un tanto más favorable, al presidente (los menos) afirman que sí pasó. Y mostraron parte de esa lista de difuntos. Y están muertos… y votaron. Para el 70% de los ciudadanos de pensamiento republicano no ha sido una elección limpia.

Donald Trump ha vuelto a estar activo en Twitter después de su aparición en Arlington: “A los observadores no se les permitió entrar a los lugares donde se contaban los votos. Gané la elección, tuve 71.000.000 de votos legales. Cosas malas (raras) sucedieron para que nuestros observadores no se les permitiera entrar. Nunca pasó antes. Millones de votos por correo fueron enviados a personas que nunca los solicitaron.

Y después volvió a tuitear:

Ahora son 73.000.000 de votos legales.

El tema que está en juego es la democracia, es por eso que todos exigen que la votación haya sido limpia no importando quien haya ganado. Puesto quien haya salido electo será un servidor público y deberá temer al pueblo…y no, al revés.

Horas atrás Mike Pompeo dijo que “el mundo está mirando el conteo de votos, habrá una suave transición a una segunda administración de Trump”.

El fiscal William Barr autorizó a todos los fiscales federales a iniciar las investigaciones sobre las denuncias de fraude. Esas investigaciones se realizarán cuando existan pruebas claras. Podrían llegar a afectar el resultado en algún estado.

Nunca pasó esto. Nadie sabe cómo terminará. De lo que sí estoy seguro es que a Trump nunca habrá que darlo por muerto hasta que lo esté.