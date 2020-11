Lionel Scaloni, furioso por el arbitraje en Argentina y Paraguay: “El VAR hay que unificarlo, el fútbol así no le gusta a nadie”. El DT de la Selección se refirió a la labor del juez brasileño Raphael Claus, pero ante todo le apuntó a las decisiones tomadas en base a la tecnología. Argentina y Paraguay protagonizaron un encuentro cargado de polémicas. Acciones violentas y decisiones del árbitro brasileño Raphael Claus, que volvieron a poner en el centro de la discusión al VAR. Scaloni se refirió en conferencia de prensa y no tuvo problemas en apuntarle a la tecnología. “El fútbol así no le gusta a nadie. Hay que unificar criterios”, pidió.

El entrenador argentino no ocultó su malestar luego del partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022, disputado en la Bombonera que finalizó 1-1. “Respiro un poco para responder”, dijo, visiblemente ofuscado, ante la pregunta sobre qué le pareció la actuación del juez y las sensaciones que le dejó el gol de Lionel Messi anulado por el VAR. “Creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera, hay un montón de jugadas en las cuales podría haber actuado, y hoy no actuó. No habló de buena o mala fe, sino que hay que buscar unificar el criterio”, continuó el DT, quien pasó a enumerar las acciones controvertidas.

“Hoy nos quedamos con un jugador afuera varios días o meses por una jugada que no sé la intención, pero el golpe existe y el VAR no revisa; y lo perdimos a ese jugador”. Scaloni se refiere al rodillazo de Ángel Romero sobre la espalda de Exequiel Palacios, quien tuvo que ser reemplazado por lesión en el primer tiempo.

Y siguió: “En el penal de Paraguay, que lo puede cobrar o no, pero hay una invasión de cancha de Balbuena de un metro. El otro día se repitió una jugada así y acá no se repiten”.

GOL DE MESSI

Por último, la jugada más discutida, el golazo de Lionel Messi en el complemento. “Y en nuestro gol anulado, más allá que es legal porque si repetís en cámara lenta es foul y cuánto más la repetías, más te parece foul (de Nicolás González a Ángel Romero), eso es el fútbol, es dinámico en el contacto. Después, el tiempo o los pases que hay desde ese momento hasta que hacemos el gol. No es que robamos la pelota y por esa jugada directa hacemos el gol. La pelota va del lado derecho, luego al izquierdo y luego de nuevo al derecho, con varios pases, hasta que se llega al gol. Creo que el fútbol así no le gusta a nadie sinceramente”.

Scaloni analizó el partido y no dudó en destacar el gran rendimiento que alcanzó Argentina a partir de los 15 minutos con el gol de Nicolás González y sobre todo con la actuación de Giovani Lo Celso. “Esos primeros minutos no fueron buenos del equipo, ellos se adueñaron un poco de la pelota y después lamentablemente por la lesión de Exequiel Palacios, con Gio Lo Celso se movió entre líneas y ahí el equipo reaccionó”.

“Él contribuyó de manera especial, además de estar muy bien en fase de posesión, también en recuperación. Fue un partido completo, estamos contentos porque es un jugador que valoramos”, destacó sobre el ex futbolista de Rosario Central.

“Paraguay consiguió la ventaja en el penal y a partir de ahí fue todo nuestro. El equipo reaccionó, creó situaciones y movió la pelota. Hizo lo que tenía que hacer. En el segundo tiempo fue todo nuestro y más allá que no se ganó hay que valorar bastantes cosas que se hicieron bien. Eso nos deja tranquilos, más allá que nos hubiese gustado haber ganado”, cerró.