El último adiós a Maradona

Familiares y amigos lo despidieron en una ceremonia íntima. El ex capitán de la Selección Argentina ya descansa junto a sus padres, Don Diego y Doña Tota. El velorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada terminó abruptamente y en medio de incidentes tras el intento de los fanáticos de ingresar por la fuerza luego que la policía cortara el ingreso.

Minutos antes de las 17:00, en medio del caos desatado por la represión policial con gases y balas de goma, el coche fúnebre ingresó por la explanada a la espera del féretro. Cincuenta minutos después partió rumbo al cementerio Jardín de Paz, en Bella Vista, donde yacen sus padres. El coche fúnebre salió por Paseo Colón y fue directo hacia la autopista rodeado por motos de la Policía Federal y efectivos de Gendarmería.

Una multitud de fanáticos despidió al ex capitán de la Selección. Algunos siguieron al coche fúnebre durante parte del trayecto en motos y autos particulares. Otros miles lo saludaron al pasar, parados al borde de la autovía. El cortejo tuvo algunas dificultades para avanzar en la bajada de la autopista donde se encontró con una fuerte congestión vehicular. En la puerta del cementerio hubo nuevos incidentes entre fanáticos que intentaban ingresar al lugar y efectivos de la Policía Bonaerense, que arrojaron balas de goma. Un uniformado resultó herido.

Por expreso deseo de la familia y por cuestión de privacidad la ceremonia fue íntima, únicamente para sus allegados y amigos más cercanos. El féretro fue llevado hasta su lugar de descanso por Guillermo Coppola, sus hijas Jana, Dalma y Gianinna, su ex mujer Claudia Villafañe y también por dos de sus hermanos. La ceremonia fue breve. Diego Maradona fue inhumado antes de las 20:00, junto a las tumbas de sus amados padres, Don Diego y Doña Tota.