Para Marcelo Gallardo: “el torneo argentino está en decadencia total”. El técnico de River analizó cómo se juega en nuestro país y dejó reflexiones muy duras. El entrenador calificó como “decadencia total” al torneo de la Copa de la Liga Profesional y aseguró que en el fútbol argentino “hay mucha rosca política”.

“Considero que en el fútbol argentino hay mucha rosca política, todos juegan a ver dónde sacan ventajas. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras condiciones, ser serios y no parecer. Dejamos dudas. Me da pena por el fútbol argentino. Dije que iba a entrar en decadencia. Estamos en un proceso donde se ve lo que se ve”, indicó en una conferencia de prensa virtual. Gallardo aseguró que en Argentina se está jugando “un fútbol chato, no se juega por nada, sé es chato, no se ven partidos entretenidos; es un contexto feo sin público”.

“Lo que queremos ser no lo somos desde el mensaje ni del pensamiento. Estamos todos involucrados. Si queremos algo mejor, tenemos que ir por algo mejor”, expresó el conductor millonario.

Agregó que él dice “las cosas” que siente, aunque reconoció que puede “estar equivocado” y que entiende “los intereses que existen, los intereses económicos, políticos, pero lo que no entiendo es que se tenga ganas de evolucionar y no estemos capacitados”.

“Es el país donde vivimos, que parecería que todo lo tiramos para adelante y lo resolvemos de la noche a la mañana, ver qué recepción tiene. Si cae bien, lo tiramos y, si no, no pasa nada. Me gustaría que eso cambie. Me gustaría estar en un contexto mejor. Me la banco, sé dónde estoy. No puedo mirar para otro lado y no decir nada. No sería yo. Digo las cosas que pienso. Y las hablo cuando lo considero. Y si no, no digo nada”, enfatizó.

Le preguntaron si tenía decidido continuar en River, pese a muchos de los contratiempos que menciona, y dijo que cuando tenga “deseos o ganas” de irse, se lo dirá a los dirigentes. “No le escapo a la situación mientras tenga el enfoque en el trabajo diario, en esta institución. De entrenar y gestionar la parte deportiva de esta institución, mantenerme enfocado en eso. Lo otro que desgasta estamos todos dentro de la bolsa. Algunos la mencionan, otros no. Respeto las opiniones. No podemos hacer que no pasa nada”, explicó.