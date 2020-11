El shock por la muerte de Maradona en los diarios del mundo

El astro del fútbol falleció hoy tras un paro cardiorespiratorio. Diego Maradona murió este miércoles 25 de noviembre a sus 60 años por un paro cardiorespiratorio. Según las primeras informaciones al respecto, se descompensó en su casa y no pudieron reanimarlo, a pesar que nueve ambulancias acudieron al lugar. Su muerte se dio mientras se recuperaba de una operación de cabeza, pero la noticia llegó como un golpe y shockeó no sólo a la Argentina sino al mundo. Los principales diarios y medios digitales del mundo se hicieron eco del fallecimiento de Maradona, con sorpresa y pena por la pérdida. Así, gran parte de ellos colocaron la noticia en su portada principal.

The Guardian, Gran Bretaña



El diario inglés The Guardian lo definió como “uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos” y destacó que “Maradona llevó a su país a la gloria en la Copa Mundial en 1986 cuando, como capitán, mostró un nivel de habilidad, creatividad, fuerza y deseo que posiblemente no se había visto antes ni desde entonces. En la victoria por 2-1 en cuartos de final sobre Inglaterra también marcó quizás el mayor gol de todos los tiempos, un partido en el que el delantero también mostró su lado más oscuro y travieso con la infame ‘Mano de Dios‘”.

O Globo, Brasil



“Murió el hombre. Sigue siendo el símbolo, el ídolo, el protagonista de la historia“, sintetizó O Globo.

BBC, Gran Bretaña



“La leyenda del fútbol Diego Maradona, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, murió a la edad de 60 años“, expresó BBC.

Spiegel, Alemania



“Falleció uno de los mejores deportistas de la historia. La leyenda del fútbol ha tenido problemas de salud repetidamente en el pasado. Maradona ya ha sufrido dos infartos, ha contraído hepatitis y se ha sometido a una cirugía de bypass gástrico por un grave sobrepeso. También fue tratado varias veces por adicción a las drogas“, repasó el medio alemán Spiegel.

Corriere de la Sera, Italia



El Corriere de la Sera lamentó con tristeza la muerte del “10” y llenó su portada de notas sobre el astro. “Diego Armando Maradona está muerto. Es una noticia impactante en este 2020 maldito que llega desde Argentina, reportado primero por el diario Clarín. Una bofetada para el mundo del deporte y para todo un país, que gracias al ex Pibe de Oro se ha sentido genial. Como lo es para el fútbol mundial todos, incluido (y no puede ser de otra manera) para el italiano, habiendo jugado y ganado en Nápoles de 1984 a 1991“, publicó el periódico, y lo describió como “el más grande de todos”. “El suyo fue el fútbol perfecto”, sostuvo.

“No, Maradona, no puede estar muerto. Porque es la esencia del fútbol: y el amor nunca muere” es el título que eligió el escritor italiano Maurizio De Giovanni para la nota que publicó en el Corriere: “Aceptar esta noticia significaría creerle al gran rebelde, el hombre que supo inventar de nuevo un juego que creía completo, el vencedor en la tierra donde nunca ganó puede caer, ya sea mortal, tiene un cuerpo atormentado por una vida tan intensa que vale diez o cien lo suficiente como para cerrar los ojos y deja de respirar”.

“Porque estamos hablando de una persona que sola, con camiseta y pantalón corto, supo inspirar una revolución que demolió los consolidados palacios del poder, una burla en la cara de quienes creían que nunca, jamás sucedería que en un deporte de equipo uno solo. Sin siquiera un físico bestial o la semejanza de un superhéroe, fue capaz de liderar una desvencijada victoria armada sin remedio. ¿Cómo crees que puede morir alguien así?”, expresó De Giovanni.

The Sun, Gran Bretaña



The Sun lo recordó como “La Mano de Dios” y “leyenda del fútbol“.