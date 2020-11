El preso sin esposas por la calle: Sussini el abusador enfermo no tan enfermo

Manuel Antonio Sussini, un verdadero protegido del poder político, y ahora de la propia justicia. El ex legislador autonomista, está acusado con prisión preventiva, por abuso sexual gravemente ultrajante a una menor, con acceso carnal, agravado por la convivencia. Para zafar del encarcelamiento, sus abogados entregaron un historial cardíaco que lo muestra como un hombre frágil, en un estado sumamente delicado. De estas mismas patologías se aprovechó este perverso, para engañar a adolescentes y mujeres jóvenes, pidiéndole que lo masturben como parte de un tratamiento médico, pagado por la Obra Social OSDE. Horas atrás fue fotografiado lo más campante y sonante, por las calles de Corrientes junto a un custodio. Teniendo prisión domiciliaria se paseó sin estar esposado y, menos aún, no fue trasladado en un patrullero policial al Cardiológico. Allí al parecer, tenía turno. No hay dudas que Corrientes, verdaderamente, es tierra aparte.