El fútbol como herramienta para la sociedad (Video)

Las declaraciones post partido de una de las figuras de Boca nos invita a todos a reflexionar sobre el valor que tiene el mundo de la pelota más allá de lo deportivo y de lo que genera su fanatismo. El “9” del Xeneize contó una situación familiar que vivió en los últimos meses y logró tener el impacto social que tantas veces dejamos pasar. La depresión no es un tema ligero de tratar y “Wanchope” así lo entendió y uso todas las herramientas que el fútbol le da, no solo para visibilizar su situación en particular, sino también para poder dejar un mensaje de ayuda en casos parecidos.

No es fácil encontrar jugadores que declaren sobre situaciones personales tan abiertamente y por eso entiendo que es un gran paso para poder, más allá de gritar o no un gol, utilizar el deporte que tanto les gusta a los argentinos como un canal para visibilizar cuestiones del día a día que tiene la sociedad en general . El fútbol antes que jugadores tiene a personas que son protagonistas y que más allá de su lugar de privilegio, viven, crecen, se desarrollan y hasta tiene los problemas que todos podemos tener en nuestros hogares.

En un fin de semana totalmente movilizante donde los sentimientos estuvieron a flor de piel, creo que lo vivido en la cancha de Boca fue uno de los momentos a destacar porque el fútbol marca nuestros días, el fútbol ayuda a sanar y el futbol es la herramienta que más fácil podemos utilizar para ayudarnos entre todos. Por eso este “gol” de Wanchope lo gritamos todos.

Nicolás García

Diario26.com