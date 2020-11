El Decano mira desde lo más alto la Zona

Atlético Tucumán superó por 3-1 a Unión y mira desde lo más alto en la Zona 1. En el último encuentro de la jornada, Atlético venció por 3-1 a Unión de Santa Fe y amplió la ventaja en lo más alto de la Zona 1. Tras ser eliminado de todas las competencias internacionales, el Decano apunta todos sus cañones al plano nacional y mal no le va. El equipo de Ricardo Zielinski es el líder indiscutido de la Zona 1 tras vencer por 3-1 a Unión de Santa Fe en el estadio Monumental José Fierro del Norte argentino. A los 38 minutos del primer tiempo, el arquero de Unión Sebastián Moyano le atajó un penal a Leonardo Heredia y mantuvo el 0-0 en el marcador.

Pero Heredia iba a tener revancha en la segunda parte. A los cuatro minutos conectó una pelota a la salida de un tiro libre en el corazón del área y marcó el 1-0. Tan solo un minuto tardó el Decano en extender la ventaja: Javier Toledo lo vio a Moyano adelantado y sacó un gran disparo desde lejos, ante el cual el arquero del elenco santafesino no tuvo nada que hacer.

Gabriel Carabajal no tardó en acercar al Tatengue a través de un penal. Así, crecieron las ilusiones del conjunto del Vasco Azconzábal de cara al tramo final del encuentro. La visita intentó hasta el final, pero Cristian Lucchetti se quedó con la última esperanza luego de un cabezazo de Franco Troyansky. Ya en el tercer minuto de descuento, Matías Alustiza liquidó el pleito al marcar el 3-1 definitivo.

Los de Ricardo Zielinski son líderes con puntaje perfecto (9), tras vencer a Racing, Arsenal y Atlético Tucumán de manera consecutiva. Unión, que tiene su cabeza dividida con la Copa Sudamericana (el martes 24 de noviembre abrirá su serie de octavos de final visitando a Bahía de Brasil), está segundo en el grupo, con cuatro unidades. Arsenal está tercero con un punto, mientras que Racing cierra las posiciones sin unidades. Este sábado, desde las 18:45, la Academia será local ante los de Sarandí.