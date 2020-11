El comercio correntino tendrá horarios optativos

“El comercio tendrá horario optativo, podrá ser de corrido o en doble turno, con la limitante de estar abiertos hasta las 20 horas”, anunció el gobernador en conferencia de prensa. Gustavo Valdés al responder en conferencia de prensa afirmó que “hay personas que no quieren hisoparse, y personas que son activos que no quieren informar su enfermedad”.

“En el COVID.19 la alerta temprana es fundamental, para salvar muchas más vidas de las que lo hizo el Ministerio de Salud”, alertó” y sostuvo que “si nosotros no tomábamos este tipo de medidas, diciembre iba a ser un mes absolutamente caótico”.

“El tema comercio será optativo, según el que más le conviene, en horario de corrido o con doble turno, con una limitante, en Capital, sobre todo, hasta las 20:00 horas y hacer el cierre, para tener la menor movilidad posible”, agregó.