El cargo del Defensor del Pueblo quedaría acéfalo hasta 2021

Por la definición del Defensor del Pueblo, se extienden los plazos de elección y el cargo quedaría acéfalo. Este viernes 13 de noviembre vence el mandato de César Vallejos Tressens. El martes comenzarán a corregirse los exámenes y el miércoles será el coloquio con los que hayan aprobado. Luego debe emitirse dictamen y enviarlo a la Legislatura en búsqueda de consensos para la designación. Los exámenes de los 18 postulantes que rindieron para ocupar el cargo de defensor serán corregidos por la comisión bicameral este martes desde las 10:00, en tanto los coloquios de los que hayan aprobado se realizarán el miércoles. Luego se deberá emitir un dictamen, que será girado a la Cámara de Diputados y Senadores en busca de los 2/3 de los votos, por lo que, debido al proceso de designación actual, la Defensoría quedaría acéfala, en principio, por unos días ya que el nuevo ombudsman debe ocupar el cargo desde el 13 de noviembre, día que asumió César Vallejos Tressens en el 2015, pero tampoco se descarta que el cargo quede vacante por más tiempo.

El diputado José Mórtola (PJ) integrante de la comisión bicameral expresó que “el martes a las 10:00 comenzaremos a corregir los exámenes” y comentó que “cada integrante del cuerpo presentó un caso, los cuales fueron colocados en una caja y uno de los postulantes extrajo uno de los sobres y en consecuencia todos se abocaron a resolver el mismo, cuyo resultado será evaluado. Los exámenes se evalúan en líneas generales”, aclaró Mórtola.

En referencia a los pasos que deben seguirse tras la corrección de exámenes de los 18 postulantes que se presentaron a rendir, de un total de 19 inscriptos, señaló que “el miércoles realizaremos las entrevistas a los que aprobaron el examen” y explicó que “luego se emitirá un dictamen, el cual ingresará a la Cámara de Diputados y pasará al Senado si es que se obtienen los 2/3 de votos para la designación”. Sobre este punto informaron desde el Senado que la designación podría no darse este año si es que no se logran los acuerdos políticos en la Legislatura. “Que no haya designación este año para el cargo de defensor del Pueblo es una de las opciones. No quiere decir que suceda, pero tampoco hay que dejar de considerarla. Se debe trabajar en los acuerdos políticos”, manifestaron sobre el tema.

ACEFALÍA

Se debe considerar que el oficialismo cuenta con los números en la Legislatura para avanzar con la designación del sucesor de César Vallejos Tressens cuyo mandato vence el 13 de noviembre, lo que implica que existe la posibilidad que el cargo quede acéfalo. La acefalía podría durar unos días ya que la próxima sesión de diputados es 18 y del Senado sería el 19, o tal vez más tiempo si es que el oficialismo demora en definir el nuevo ombudsman de la provincia. La alianza de Encuentro por Corrientes (ECO) en los últimas semanas ha demostrado las dificultades que tiene para lograr acuerdos políticos como consecuencia de la fuerte interna que se vive puertas adentro del radicalismo y que augura que esta podría ser una nueva pulseada entre los devotos del gobernador Valdés y el reivindicado presidente de la fuerza política, Ricardo Colombi, situación que además estaría obligando a los partidos políticos a definir posiciones en vísperas de un año electoral en el que para mantener los sillones algunos deberán ceder espacios para lograr los consensos, que hoy parecerían difíciles de alcanzar.

POSTULANTES

Para suceder a César Vallejos Tressens se inscribieron 19 postulantes, de los cuales solo rindieron 18, dado que Diego Gallino Yanzi no se presentó, como sí lo hicieron el exdiputado José Fernández Affur, el doctor Carlos Casella, el dirigente peronista Antonio Ernesto Taeta Haedo, integrante de la línea Vamos Compañeros; la excandidata a legisladora por el Partido Popular, Carla Vallone, Mauro Daniel Casco, Octavio Roberto Panozzo, Leonardo Francisco Otarán, Rolando Varese, Juan Manuel Bobadilla, María Daniela Russo, Jessica Natalia Romero, María Milagro Alcaraz Meza, Gabriela Cecilia Ayala, Juan Romero, Matías Hernán Ríos, Patricia Gabriela Saravia.

La comisión bicameral está integrada por los senadores provinciales Rubén Bassi (PJ), Noel Breard (UCR), Ricardo Colombi (UCR), Diógenes González (UCR) y Carolina Martínez Llano (PJ) y los diputados Horacio Mórtola (PJ), Lucía Centurión (ELI), Eduardo Vischi (UCR), Albana Rotela Cañete (PP) y Lorena Lazaroff Puchiarello (PRO).