Ecuador logró un triunfo clave

Le ganó 3-2 a Bolivia en La Paz por las Eliminatorias. Arce y Martins marcaron para el local, mientras que Caicedo, Mena y Gruezo lo hicieron para los de Alfaro. Los dirigidos por César Farías perdieron en sus tres presentaciones, mientras que el Tri acumuló su segunda victoria consecutiva. La tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 levantó su telón esta tarde, con un duelo de equipos que están acostumbrados a jugar en la altura. En el Hernando Siles de La Paz (ubicada a 3.640 metros sobre el nivel del mar) Ecuador superó 3 a 2 a Bolivia. El árbitro fue el brasileño Wilton Sampaio.

El conjunto visitante tuvo un buen inicio, con dominio del balón y por momentos acorralando a su rival, pero le faltó profundidad para generar situaciones y las pocas que tuvo no las pudo concretar. El elenco local fue de menor a mayor y si bien tuvo varias dificultades en el comienzo, pudo acomodarse en el terreno de juego y se marchó al descanso con ventaja en el marcador.

A los 19 minutos llegó la más clara del partido con un tiro libre al área que encontró libre a Ángel Mena. El número 15 cabeceó libre, pero la pelota se encontró con el arquero Carlos Lampe, quien bien ubicado evitó la caída de su arco.

Bolivia contestó más tarde con un disparo de media distancia de Roberto Fernández que se fue desviado. Pero la alegría llegó a los 36 minutos cuando Flores desbordó por izquierda y lanzó un centro atrás para Arce que definió sin resistencia para festejar el 1 a 0.

En el arranque del segundo tiempo, antes del minuto, Ecuador llegó al empate. Una buena jugada colectiva por izquierda dejó expuestas las desinteligencias del local para defender y tras un pase de Moises Caicedo, Beder Caicedo quedó mano a mano y marcó el 1 a 1.

A los 10 minutos llegó el 2 a 1, cuando Mena se animó a encarar de derecha hacia el medio en el área, se sacó una marca de encima sin demasiada dificultad y sacudió con un disparo bajo al primer palo que no pudo contener Lampe.

La alegría le duró poco al equipo de Gustavo Alfaro porque a los 15 minutos, en un tiro de esquina en favor de Bolivia, Marcelo Moreno Martins cabeceó en soledad en el punto de penal y estampó el 2 a 2.

Los esquemas se rompieron y aparecieron más espacios, sobre todo porque el local necesitaba los tres puntos para salir del fondo.

En su entusiasmo por ir a por la victoria, Bolivia descuidó el fondo. Pasados los 35 minutos, Gonzalo Plata, que ingresó en el complemento, desbordó por izquierda, tiró un centro y Adrián Jusino tocó la pelota con la mano en el área. El árbitro no vio la jugada, pero el VAR lo llamó y al revisarla por el monitor cobró penal. Carlos Gruezo se hizo cargo de la ejecución y celebró el 3 a 2 que se mantuvo hasta el final en el marcador.

En la próxima jornada, martes 17 de noviembre, a las 18:00, Ecuador recibirá a Colombia, por la 4ª Fecha de las Eliminatorias. Bolivia, chocará el mismo día, a las 20:00, ante Paraguay en Asunción.

Tras un duro comienzo, los dirigidos por César Farías (cayeron por 5 a 0 ante Brasil de visitante y 2-1 como locales versus Argentina -los únicos dos equipos que ostentan puntaje ideal-), buscaban hacerse fuertes en casa para soñar con la clasificación. “Este partido será fundamental para dar el primer paso en la levantada de Bolivia. No podemos perder de local, tenemos que ganar”, había advertido el lateral derecho Diego Bejarano.

Los locales, que no se clasifican a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994 (fueron eliminados al quedar en el último lugar de su grupo), cambiaron buena parte de su equipo, utilizando como base a futbolistas de Bolívar y The Strongest. En las últimas horas se confirmaron las bajas del volante Alejandro Chumacero y el lateral Diego Bejarano. Óscar Rivera y Roberto Fernández fueron sus reemplazantes.

El Tri, que sabe lo que es la altura (hace de local en Quito, a 2.850 metros) y busca regresar a un Mundial tras su participación en Brasil 2014 (quedó eliminado en la fase de grupos), inició su camino con una derrota ante Argentina en La Bombonera, pero luego se recuperó con un triunfo por 4 a 2 ante Uruguay. Ecuador no cae ante Bolivia desde hace 12 partidos.