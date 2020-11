Dueño de aserradero detenido por iniciar un incendio

Detuvieron al dueño de un aserradero por iniciar una quema que terminó en un gigantesco incendio. Se trata de un empresario que, pese a una advertencia oficial por las malas condiciones del tiempo para las quemas, prendió fuego a los residuos de su establecimiento. La Justicia de Instrucción de Santa Rosa ordenó el traslado a una sede policial del dueño de un aserradero que inició una quema que originó un incendio de grandes proporciones, confirmaron fuentes oficiales. Gilberto Fernández, un joven empresario del rubro de la manufactura de la madera, permanecía en la noche del martes en la Comisaría de Santa Rosa, imputado en una causa abierta de oficio por el fiscal de Instrucción de esta localidad distante 227 kilómetros de la capital correntina, tras una quema que terminó en un incendio de grandes proporciones.

Lo confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo Provincial y voceros locales, que destacaron que no registra antecedentes cercanos la aprehensión de un empresario por iniciar fuego en condiciones desfavorables. “Apoyamos totalmente la decisión de la Justicia“, dijo el director de Foresto Industria de la Municipalidad de Santa Rosa, Oscar Taffarel, al confirmar que el fuego de este martes se originó durante la madrugada en el aserradero del barrio Salamanca, en forma intencional. La medida fue dispuesta por el fiscal de Instrucción de Santa Rosa, Carlos Daniel Lezcano, en atención a que la decisión del empresario de iniciar una quema de residuos de madera se realizó pese a que la Dirección de Foresto industria de Santa Rosa había emitido el día anterior una alerta por las condiciones del tiempo.

“Tuvimos 40 grados de temperatura, vientos de un promedio de 30 kilómetros por hora con rachas de 60 y una muy baja humedad ambiente, un cóctel perfecto para que el fuego se propague”, señaló Taffarel, al relatar que por la noche el fuego fue controlado tras la actuación de dotaciones de bomberos de Santa Rosa, Concepción y Tatacuá.

El incendio de hoy puso en riesgo casas del barrio Salamanca, así como un aserradero ubicado en frente del establecimiento donde se inició el fuego. No obstante, las pérdidas materiales, no hubo heridos, aunque sí llamas en la galería de una vivienda vecina.