Diego Eterno (Video)

Boca y Newell’s rindieron un emotivo homenaje a Maradona en la Bombonera. Dalma, hija del “10” fallecido estuvo en el estadio del Xeneize y ocupó el palco de su padre. Los jugadores de los dos equipos llevaron el nombre de Diego en la camiseta. Desde el fatídico 25 de noviembre, cuando se produjo la inesperada muerte de Diego Maradona, los homenajes no pararon de sucederse, uno tras otro.

Este domingo, en una emotiva jornada en el estadio “La Bombonera” y con la presencia de su hija Dalma en el palco, llegó el recuerdo oficial del club de sus amores, Boca Juniors.

Todo sucedió en la antesala del partido del equipo local ante Newell’s Old Boys, otro club en el que jugó el eterno “10”.

En la previa, los futbolistas de ambos clubes guardaron un emotivo minuto de silencio. Dalma, visiblemente emocionada.

Pero no solo hubo silencio respetuoso, también hubo un minuto de aplausos.

Desde primeras horas de hoy, se decoró el estadio de Boca con banderas dedicadas a uno de los grandes ídolos de la institución y el gran emblema del fútbol. “El pueblo no olvida a quien lo hizo feliz. Gracias Diego”, se leía en el mensaje en una de las banderas detrás de un arco.

Es la primera vez que el Xeneize juega tras la desaparición física de Pelusa que falleció el último miércoles tras haber sufrido un paro cardio respiratorio. Maradona tuvo un paso muy recordado por Newell’s y por eso ambos, decidieron usar una camiseta especial.