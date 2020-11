Desvalijaron totalmente un local de ropas en JR Vidal 3300

“Nos dejaron sin nada” afirmó el dueño Julio Paiz del local “Pilchería Romax”, ubicado por JR Vidal 3325. Sobre el hecho de inseguridad que sufrió esta madrugada, en medio de la lluvia, los delincuentes ingresaron a su local de ropas y se llevaron todo. “Estamos consternados porque el sacrificio de todos estos años, los dueños de lo ajeno se llevaron todo, lo que hicimos en estos años, aprovechando la lluvia”, describió. Sobre lo que se llevaron los delincuentes, detalló que “se llevaron jeans, capris, zapatillas, ojotas, prácticamente todo, nos dejaron sin nada, un vecino me avisó, pero cuando vine ya no pude hacer nada, no encontramos nada”.

Julio Paiz comentó que “la Comisaría 12ª está haciendo la investigación, está todo en la Policía, nosotros no sabemos nada”.

No es la primera vez que sufre un robo. El comerciante confirmó que “anteriormente nos robaron, pero pequeñas cosas, no tanta como en esta oportunidad” y aseguró que “son personas sin escrúpulos que no tienen consideración por nada, ni la pandemia los frena, no se vende nada y lo poco que se vende hay que ir reponiendo, ahora tenemos mercadería por pagar y sin venderla”. Cómo saldrá adelante después del robo, Julio Paiz, mantuvo que “no miramos hacia atrás, con esfuerzo y con el apoyo de la familia, tenemos que salir adelante”.