Despedida de soltera: detonante de un brote en Bella Vista

Preocupación en esta ciudad del interior de Corrientes, donde una mujer de 25 años confirmó haber participado de una fiesta y negó que haya habido más personas que las permitidas en reuniones sociales. Desconoce que tenía covid-19 al momento de reunirse con amigas. La representante del Comité de Crisis de la provincia Angelina Bobadilla, sorprendió este jueves en la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Valdés, al mencionar una fiesta de despedida de soltera como detonante de un brote de coronavirus en Bella Vista. Antes de llegar a la Casa de Gobierno como un acontecimiento de preocupación oficial, el hecho generó un reguero de comentarios locales que precipitó un descargo en redes sociales de parte de la protagonista de la fiesta. Su pareja prefirió guardar silencio.

Se trata de una joven de 25 años, que se encuentra en vísperas de su boda, a consumarse en la localidad de Tabay con un dirigente de la ciudad de Bella Vista, quien cumplió funciones en el Concejo Deliberante del Municipio de 3 de Abril. Él tiene 34 años.

La despedida de soltera se concretó a fines de octubre en una casa donde concurrieron nueve personas, grupo conformado por la homenajeada y sus amigas. Permanecieron dentro del inmueble hasta que la conmemoración terminó. De acuerdo con el trazo epidemiológico seguido por las autoridades de Salud Pública, desde esa fiesta creció la cantidad de contagios de coronavirus en Bella Vista y según dijo la protagonista de la fiesta en su descargo, fue su madre quien, sin saber, le transmitió la enfermedad y “contagió a las personas que trabajan con ella, que hasta el jueves no sabíamos que éramos positivo y lamentablemente ese sábado contagié a mis amigas“.

En las últimas 24 horas la ciudad distante 150 kilómetros de la capital registró 28 nuevos casos de coronavirus y son 51 los activos. El 26 de octubre Bella Vista registraba un caso activo de covid-19. Un día después se reportaron siete contagios, el 30 de octubre se registró un crecimiento en la cantidad de test positivos y alcanzó los 24 activos, en una curva que no descendió hasta la actualidad.

“No soy responsable de los 40 casos que hay en Bella Vista“, dijo la mujer en su versión aparecida en una historia de Instagram. Y planteó: “¿Cuántas personas hacen fiestas de más de 20 personas todos los fines de semana?”