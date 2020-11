Desarticulan la banda de Braian

Menores de 13, 16 y 17 serían responsables de robos piraña en las 237 viviendas. Recientemente fueron atrapados tras la sustracción de una Motomel de alta cilindrada y un vehículo de 110 centímetros cúbicos. En poder de los sospechosos se encontró una “tumbera”. Del trío se destacaría el menor de ellos, el niño de 13 años conocido como Braian, a quien se le adjudica distintos hechos, incluyendo amenazas con cuchillo. Obviamente no actuaría solo, aunque sus antecedentes penales sorprenden por su corta edad. Lo cierto es que los tres menores fueron detenidos ayer, tras distintos operativos cerrojos efectuados por agentes del Destacamento San Marcos y del quinto cuerpo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM 5). Como resultado del accionar, se recuperaron dos motocicletas que habían sido robadas. A una de ellas, de 110 centímetros cúbicos, le sacaron los plásticos, los cuales pretendían vender.

Durante la mañana, los agentes del GRIM 5 interceptaron a dos muchachos que iban a bordo de la moto, cuyos plásticos eran llevados por el acompañante. Esto ocurrió cerca de “La Chola”, en la esquina de Bonastre y Argentina. Como los ocupantes del rodado no tenían las documentaciones de la moto, al momento de ser solicitadas por los policías motorizados, fueron llevados a la comisaría Decimoquinta para averiguar la procedencia del vehículo, que además tenía forzado el tambor de encendido. La respuesta sobre el origen no se hizo esperar ya que posteriormente se presentó una mujer, quien denunció el robo de su motocicleta, cero kilómetro, del interior de su vivienda en el barrio Sur. Se trataba del mismo vehículo, por lo que quedó secuestrado a la espera que fuera restituido. La mujer se mostró agradecida, ya que había comprado el vehículo hace algunos días. Así se produjo el arresto de Braian y de su primo de 17 años. Otros operativos se hicieron en los sectores de las 237 Viviendas y barrio Independencia. Fue recuperada una Motomel de alta cilindrada, robada también por el tercer presunto miembro del grupo, un muchacho de 16 años. Según el informe policial, además de las motos, se encontró en poder de los sospechosos un arma de fabricación casera conocida como “tumbera”. Los muchachos, además del robo de motos, fueron vinculados a múltiples asaltos contra remiseros de una agencia por Igarzabal y Argentina, quienes sufren en carne propia la inseguridad de la zona.