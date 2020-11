Defensa y Justicia e Independiente empataron sin goles

Pálido empate en Florencio Varela. En un encuentro parejo y frenético, el Rojo y el Halcón no se sacaron diferencias en el marcador. Con este resultado, el conjunto de Pusineri quedó como líder del Grupo 2 con cinco puntos, mientras que los de Crespo quedaron terceros con dos unidades. Defensa y Justicia e Independiente no se sacaron diferencias e igualaron sin goles en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 3 del Grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional. Con este resultado, el Rojo quedó como líder de la zona con 5 puntos, a la espera del encuentro de mañana entre Colón y Central Córdoba. El partido, que hasta el momento es el único 0-0 de la jornada, comenzó con el Rojo decidido a ir a presionar al Halcón una vez que los centrales avanzaban con pelota dominada hacia la mitad de cancha, para de esa formar cortar los circuitos de juego del local, que a pesar de eso no resignó la salida por abajo.

Durante los primeros 25 minutos, Los de Pusineri fueron un tanto superiores al conjunto de Hernán Crespo, generando juego en el mediocampo y aprovechando los desbordes de Alan Velasco por izquierda y las llegadas al espacio de Domingo Blanco, pero no pudieron capitalizar ese dominio en chances de gol. La única clara estuvo en los pies de Alan Soñora, quien quedó mano a mano con Ezequiel Unsaín pero, al momento de rematar, se topó con la humanidad de Adonís Frías, que concretó un cruce providencial para evitar el primero. Con el correr de la primera parte, Defensa y Justicia recuperó la pelota y emparejó las acciones de un partido tenso, que se tornó de ida y vuelta, pero sin acciones claras de gol, a excepción de una chance desperdiciada por Braian Romero; El delantero quedó cara a cara con Milton Álvarez y, en su intento por cruzar el remate, se le fue muy desviado sobre el palo derecho del arquero.

En el segundo tiempo, Independiente volvió a tomar las riendas del juego en los primeros momentos del encuentro, adelantando las líneas y dominando la pelota; tuvo algunas aproximaciones al arco de Unsaín, que no concluyeron en situaciones de peligro. Sin embargo, rápidamente, los dirigidos por Hernán Crespo recuperaron la pelota y emparejaron las acciones, teniendo las situaciones más claras de gol.

Brian Romero, a los 12, malogró un cabezazo que lo encontró solo frente al arco, pero que finalmente se fue muy lejos. Más tarde y en dos oportunidades, Pizzini estuvo al borde de romper el marcador: primero un cabezazo que tapó Milton Álvarez a los 24 y luego, un tiro cruzado que pasó muy cerca del palo izquierdo.

De esta forma, en un cotejo parejo y frenético desde el principio, Independiente y Defensa empataron en el primer 0-0 de la fecha 3. Con este resultado, el Rojo se sitúa momentáneamente como puntero del Grupo 2 con cinco unidades; Por su parte, el Halcón quedó tercero con solo dos unidades. Mañana, Colón (4 puntos) y Central Córdoba (1 unidad), cerrarán la zona.