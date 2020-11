Cuota Alimentaria: condenas, solo para quienes no son amigos

Mientras la página oficial del Poder Judicial de Corrientes salió a divulgar un fallo unánime del Superior Tribunal, que sentenció a un hombre a 6 meses de prisión en suspenso por no cumplir con la cuota alimentaria, todavía la justicia no puede resolver el caso Santín. Como una paradoja del destino, uno de los ministros del STJ que voto a favor de esta condena, fue Eduardo Panseri, a quien le tuvieron que embargar el sueldo de juez en su momento, para que cumpla también con la cuota alimentaria de un hijo que no quería reconocer. Rubén Guillermo Santín, quien le vendió la sucesión de una casa en el barrio Camba Cuá, a Marcelo Laslo, propiedad que extrañamente luego la donaría a Ricardo Colombi, también incumple con esta obligación. Santín en el año 2018 fue condenado por un Juzgado Correccional a dos años de prisión en suspenso por no cumplir con el alimento de su hijo. En 2019 ese fallo fue ratificado por el Superior Tribunal, más una multa. A noviembre de 2020, no cumplió ni lo uno, ni lo otro, por lo que, actualmente, debería estar preso. Pero su evidente amistad y protección del poder político, hace que continúe en libertad, burlándose del sistema judicial.



Al afortunado Ricardo Colombi su amigo Laslo le obsequió una casa en el Cambá Cuá.

Marcelo Laslo se quedó con la sucesion de Santín para regalársela a Ricardo Colombi.

A Eduardo Panseri le embargaron el sueldo de juez en su momento por incumplir con la cuota alimentaria.