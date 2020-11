Coudet llega a Celta de Vigo y pediría uno de Boca y uno de River (Video)

Ante la inminente llegada del argentino al equipo español, Pol Fernández y Nacho Fernández podrían irse del país: el jugador de Boca está en disputa con la dirigencia y el de River manifestó varias veces su deseo de dar un salto económico. Aunque todavía no es oficial, Celta de Vigo anunció la salida de su entrenador el lunes y Eduardo Coudet renunció al Inter de Porto Alegre ese mismo día. Parece cuestión de días para que el director técnico argentino tenga su primera experiencia en Europa y nada menos que en la Liga Española. Desde Argentina informan que Coudet podría acercar nada menos que dos figuras del fútbol argentino para Celta de Vigo. Desde ESPN informaron que Guillermo Pol Fernández podría irse con el Chacho. La situación del mediocampista no es la mejor en Boca: hace un par de partidos es suplente, su préstamo con Cruz Azul vence en diciembre, pero aseguran que el futbolista no renovó por una oferta del exterior. ¿Se va con Coudet?

Desde TNT Sports informaron que Ignacio Fernández también podría caminar el trayecto del jugador del Xeneize. El deseo del futbolista de River por dar un salto desde lo económico es sabido y el entrenador lo quiso para Inter de Porto Alegre en varios mercados de pases anteriores. Dos bajas que podrían ser sensibles para ambos equipos. No obstante, se darían recién en enero cuando se abra el mercado de pases europeo.