Cortarán Ruta 14: Mocoretá no quiere hisopados privatizados

Primera reacción contra la privatización de los controles de salud e hisopados para ingresar a Corrientes. Un grupo de vecinos de Mocoretá hará un piquete el viernes en la autovía de Ruta 14 desde la 5:30 de la mañana. Se concentrarán en el arco de ingreso, para cortar la carretera nacional. No quieren que la evaluación sanitaria sea administrada por una empresa privada. Horas atrás una firma cordobesa resultó adjudicataria en forma directa de las tareas de detección de posibles infectados de COVID 19, en todos los accesos a la provincia. La idea del gobierno es bajar los costos por hisopados en un 40%. Además, retirar de la ruta a trabajadores de la salud, que vienen agobiados hace 8 meses en los retenes ubicados en la frontera con distintas provincias. Pero las críticas apuntan a que MLE S.A., fue favorecida con contratos, cuando Oscar Aguad era ministro de Defensa de Mauricio Macri. Todo lo que pasó cerca del ex interventor federal en Corrientes, que estafo en 60 millones de dólares al municipio capitalino, no es observado con buenos ojos.



Oscar Aguad, el ex ministro de Defensa de Macri. Lo vinculan a la cordobesa MLE S.A. que se encargará de los hisopados en la provincia desde el próximo lunes 16.

MLE S.A no tenía ninguna actividad empresarial desde el 2015. Ahora se encargará de los hisopados y los controles interprovinciales en todo Corrientes.

Mocoretá se opone a la privatización de los hisopados sobre la ruta 14 aledaña a la ciudad y cortarán la ruta este viernes en señal de protesta.

Los hisopados cordobeses tendrán un costo que estará alrededor de los $8.000 para entrar a la provincia de Corrientes.