Corrientes supera a Resistencia: dos muertes por contagio en autoservicio

Otro registro de diferencias notables de contagios entre Corrientes y Resistencia. La primera de ellas batió su propio récord llegando a 113 afectados por el virus, mientras que la capital chaqueña, sumó solo 25. Hay versiones oficiales que el Puente Belgrano se liberaría en pocas semanas, si la tendencia a la baja en el Chaco continúa. La actividad comercial es por ahora el mayor foco de los contagios, y se torna peligrosa si no hay cuidados. Dos de los últimos decesos correspondían a un empleado del área de carnicería y a un personal de Seguridad de un autoservicio, ubicado frente a la comisaría séptima. El virus había ingresado al comercio por un circunstancial cliente. La obra social Incluir Salud (ex PROFE) tuvo trabajadores que contrajeron Covid 19. Por ahora la sede ubicada en Jujuy 886 no se cerró. El dato más preocupante, es que la infección ya se produce activamente por el contacto con elementos utilizados por los portadores.