Corrientes alista los números 2021 y lo electoral se suma a la agenda

Tratan en el Senado de la Nación la proyección presupuestaria. Gustavo Valdés consideró que Nación benefició a Corrientes y confirmó que ultiman la confección del presupuesto provincial. Calificó de poco eficaz a las elecciones denominadas PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), sosteniendo que la Convención es la que debe resolver la prórroga de mandatos en la UCR. El gobernador Valdés, destacó el Presupuesto Nacional, informó que se alista la presentación de los números provinciales en Diputados. Indicó que las PASO no generan resultados eficaces y que la prórroga de mandatos en la UCR lo definirá la convención partidaria. En el marco del análisis en el Senado de la Nación y luego del acto de premiación a los ganadores del Teko 3.0, desde Casa de Gobierno, Valdés se refirió a los números nacionales que contempla para Corrientes $116.000 millones y dijo que “para el pueblo de Corrientes ha sido muy beneficioso, ya que incluimos más de 150 obras presupuestadas”.

“He pedido a los legisladores que acompañen el proyecto, pero no me han llamado, algunos han tomado la decisión de acompañar la posición del bloque y no lo hicieron. Fue una decisión personal. Otros diputados nacionales acompañaron y la política es así”, sostuvo el mandatario en referencia a los diputados nacionales Estela Regidor y Jorge Vara, que se abstuvieron de votar en general, pero votaron en particular los artículos que beneficiaban a Corrientes. Con relación a la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes y la inclusión de la obra en los recursos que se destinarán para la provincia manifestó que “están los avales, no se lo incluyó, pero tiene proyecto ejecutivo y creo que si la plata está y las posibilidades están creo que va a salir, o sino seguiremos esperando. Nos han prometido tantas veces que nos va a sorprender el día que se haga, no el día que esté en el presupuesto”.

Con relación al Presupuesto Provincial donde la planificación de los recursos públicos de este año fue de $106 mil millones que implicó un aumento considerable, ya que el de 2019 era de $68 mil millones, Valdés dijo que “estamos dándole los últimos toques para tenerlo listo y esperamos antes de fin de año tener aprobado el Presupuesto. No sé si en sesiones ordinarias o extraordinarias”, para indicar que “hay que comenzar a trabajarlo porque el Presupuesto Nacional ya cuenta con media sanción y vamos a ver cómo adecuamos el de la Provincia y conforme a ello mandaremos a la Legislatura Correntina los números de Corrientes”.

ELECCIONES

Tras la reunión que se realizó de manera remota entre los apoderados de los partidos políticos de Corrientes y Chaco con las autoridades de la Justicia Electoral Nacional donde debieron rendir cuentas sobre sus números y las actividades que vienen realizando dada la pandemia de la covid-19 que implica que toda posible campaña y pronunciamiento sobre las elecciones 2021 es mal visto, al ser consultado, Valdés fue escueto al responder sobre la posibilidad de eliminar las PASO y dijo que “en el momento de la elección correspondiente han demostrado no ser eficaces, aunque sí ha resuelto la interna de algunos partidos políticos. La última elección no se definió en esta instancia y si pensamos en bajar la movilidad por el coronavirus, debemos comenzar a pensar en un sistema distinto y tenemos que pensar en una elección o dos, o si no vamos a seguir teniendo elecciones permanentemente cuando estamos requiriendo que no salgan de sus casas”.

“Pero, si tenemos el ciento por ciento de la población vacunada será otra la cuestión. Pero lo mío no es un cuestionamiento por la pandemia, sino por lo que se resuelve. Cada partido político debe resolver su interna y luego debe presentarse. Esto es una opinión en cuanto al sistema electoral en la Argentina”, consideró. En un contexto donde varias circunstancias evidencian una posible grieta en la Unión Cívica radical (UCR) que últimamente está cercando a los integrantes de la alianza gobernante Encuentro por Corrientes (ECO) a definir posiciones, Valdés sobre la prórroga por un año de los mandatos de las autoridades vigentes, que vencen el 16 de diciembre y que sigue coronando a Ricardo Colombi dijo que “eso es algo que va a resolver el Congreso” para negar haber sido consultado sobre esta decisión de extender los mandatos.

RICARDO COLOMBI

El presidente de la UCR Ricardo Colombi, se reunió con el líder de los jóvenes radicales para definir acciones de cara al cierre del año y desde la juventud destacaron el curso de Jóvenes Líderes que están realizando y destacaron la prórroga de mandatos también y planificaron los últimos dos meses de actividades del año.