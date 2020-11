Coronavirus: en Berón de Astrada no entra nadie (Imágenes)

Numerosas familias y policías están varados. La localidad tiene bloqueados sus accesos. El ex diputado provincial Raúl Omar Yung se quejó debido a que no se le permite el acceso y están a la vera de la ruta. Denunció este domingo en sus redes sociales que la localidad correntina de Berón de Astrada tiene bloqueados sus accesos y no permite el ingreso. El también ex intendente de Berón de Astrada, se quejó: “De pronto nos volvimos Formosita” o “Santiaguito del Estero“. Y no hablo de la provincia de Corrientes sino de nuestro pueblo: Berón de Astrada“.

Enumeró que “Gustavo Colman, efectivo del Servicio Penitenciario de Corrientes, otros policías, personal de estancias, familias, etc. no pueden ingresar al pueblo, a su pueblo que los vio nacer, criarse, estudiar, formar sus familias, vivir y domiciliarse porque a criterio de un “Comité de Crisis” que nadie sabe quiénes lo integran, tienen prohibida la entrada por trabajar en ciudades o parajes de otros departamentos cuyos pueblos cabeceras tienen casos activos de Covid”.

“Lo grave del caso es que la orden la hace cumplir la policía local pero cuando se pide el origen de la “normativa” nadie sabe de dónde proviene”, señaló Yung en sus redes sociales que acompañó con imágenes de los varados.

Dijo que “no molestan las “medidas”, embroncan las arbitrariedades e injusticia a las que someten a nuestros compueblanos”. En cuanto a los requisitos para el ingreso, el ex legislador sostuvo que “son cambiados de un momento a otro y sin fundamentos”.