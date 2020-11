Confirmaron 15 años de prisión a peligroso delincuente

Es un fallo del Superior Tribunal de Justicia. En el año 2005, en Paso de los Libres, Claudio Finamore, fue condenado por robo con homicidio, tenencia ilegal de armas de guerra y privación ilegal de la libertad. Ahora se rechazó el recurso de revisión de condena por no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 514 del Código Procesal Penal vigente. El Superior Tribunal de Justicia, rechazó el recurso de revisión presentado por la defensa particular de Claudio Finamore, quien por Sentencia N°136/2005 fue condenado a 15 años de prisión por robo con homicidio, tenencia ilegal de armas de guerra, privación ilegítima de la libertad agravada por el modo de comisión, en concurso real en Paso de los Libres en el año 2005.

Estos delitos se enmarcan en los artículos 165, 189 bis cuarto párrafo, 142 inciso 1, 55 y 45 del Código Penal. Esta condena impuesta por el Tribunal de Juicio, en ese momento la Cámara Criminal de Paso de los Libres (hoy Tribunal Oral Penal), fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia, ese año, que rechazó el recurso de casación presentado.

La Corte Provincial rechazó ayer el recurso de revisión, que es un remedio procesal diferente al de casación y que está dirigido contra las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Significa que en los recursos de revisión se busca demostrar, mediante la alegación de circunstancias ajenas al proceso concluido, por ser sobrevinientes o desconocidas al tiempo de dictarse la sentencia final, que el hecho no existió, o no fue cometido por el condenado, o encuadra en una norma más favorable y, en otro aspecto, a lograr la aplicación retroactiva de una ley más benigna que la aplicada en el fallo.

Cuestión que no prosperó, ya que el máximo órgano de justicia provincial consideró que no encuadra el medio impugnativo, en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 514 del Código Procesal Penal vigente. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el jueves 26 de noviembre a las 12:00.

EL CASO

El 27 de mayo de 2003, Claudio Finamore junto con otra persona intentaron robar un local de venta de baterías en Paso de los Libres. Portando armas, redujeron a las tres personas que se encontraban en el lugar y le sustrajeron una suma que se estimó superior a los 5 mil pesos (aproximadamente 135 mil pesos actuales). Personal de la policía llegó al lugar, advertidos por el testimonio de un niño, y se generó un tiroteo entre los ladrones y la fuerza, que dejó herido en una mano a un efectivo y dos proyectiles alcanzaron a un vecino que cayó herido en la vereda de su casa y murió poco después. Finamore escapó corriendo, seguido por su cómplice, quien tomó un rehén para lograr su cometido, pero no le funcionó ya que cuando la víctima se tiró al piso, un policía le disparó y murió en el lugar.

Finamore se dio a la fuga en un auto estacionado que lo aguardaba para escapar con el dinero robado.

PEDIDO DE REVISIÓN

La defensa solicitó que se revise la sentencia firme, ya que este recurso solo puede aplicarse a este tipo de fallo, argumentando que Finamore fue condenado sin que existan pruebas suficientes. Argumentó que luego de la sentencia condenatoria, se agregó una prueba que demostró que la bala que mató al vecino era de un policía y no de ellos. Sobre la base de esta nueva prueba, solicitó que se valoren las comunicaciones telefónicas, que, demostrarían que el condenado no se encontraba en el lugar de los hechos, sino que estaba acompañando a un amigo internado en un hospital; fue a una farmacia y su visita quedó registrada. Y señaló la abogada que las características físicas de Finamore no se condicen con la descripción que hicieron los testigos de la persona que protagonizó el delito.

Estuvieron en el Salón de Acuerdos, presidiendo el debate Luis Eduardo Rey Vázquez y los ministros Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chain. Los restantes actores del proceso, participaron a través de la plataforma Cisco Webex Meetings (en forma remota) en cumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas en el marco de la pandemia de covid-19.