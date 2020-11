Comerciantes proponen 9 a 12 y de 17 a 20 para reducir movilidad

Aseguran que no hay ventas durante la siesta. Los comerciantes proponen abrir de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 para reducir movilidad. Los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad elevaron una propuesta para atender durante la mañana y la tarde, pero en turnos de 3 horas para colaborar con la reducción de movilidad. Insisten que, durante la siesta, por las temperaturas estivales y por una cuestión cultural, no se realizan ventas viéndose afectados los ingresos en los pequeños y medianos comercios. Elevaron una nota para dialogar con autoridades del gobierno, pero hasta el momento no han tenido respuestas. “Hay un clima acalorado entre los comerciantes”, afirmó Enrique Collantes, presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC).

“Acompañamos al gobierno en lo relacionado con la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Nos comprometemos con el cumplimiento de los protocolos”, explicó Collantes. Sin embargo, aclara que, por la caída de ventas por la crisis económica generalizada, el cambio de horario dificulta la recuperación financiera de los locales”.

Presentaron al gobierno provincial la propuesta para atender en turnos de 3 horas. “Por la mañana de 9:00 a 12:00 y por la tarde de 17:00 a 20:00”, ratificaron. “Queremos asumir nuestros compromisos con el pago de sueldos y los impuestos, deseamos trabajar, pero el cambio a la atención de corrido nos perjudica”, manifestó. Collantes explicó que para el pequeño y mediano comerciante “cada día cuenta” y hay incertidumbre por la duración de la fase 3.