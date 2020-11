Clausurado hace un mes con 500 personas, nuevamente cerrado

Un bar que fue clausurado hace un mes por un evento con 500 personas, nuevamente fue cerrado por otra infracción. Ocurrió en la localidad de Esquina, donde las autoridades debieron intervenir debido a la aglomeración de personas. Un bar de esa ciudad que hace un mes había sido clausurado en la noche de su inauguración por convocar a unas 500 personas, nuevamente fue cerrado, esta vez por no respetar el horario permitido para la actividad. De acuerdo a la información brindada por TN Esquina, el hecho se registró en la madrugada del domingo en el local conocido como Búnker. Lo insólito del episodio radica que los inspectores procedieron a controlar el lugar después de las 2 -hora límite para el cierre- y en el lugar solo encontraron a los empleados que estaban realizando la limpieza; no obstante, una denuncia anónima dio cuenta a las autoridades que “la fiesta” continuaba. Pasadas las 3;30 los inspectores volvieron al lugar, corroborando que el local seguía atendiendo y en su interior había gran número de personas. El secretario coordinador de la Municipalidad de Esquina, Luis Ojeda, explicó que “se verificó el cierre del bar Búnker, quedando solo los empleados para hacer el trabajo de limpieza, por pedido de los propietarios y eso quedó registrado en fotos”. Agregó que “a las 3:30 los empleados municipales visitaron otros bares y se hicieron presentes en el acceso sur, en la estación de servicio Esso, donde se procedió a labrar un acta en una fiesta no autorizada y ahí recibieron la denuncia que el bar sobre calle Mitre continuaba abierto. Al llegar, el personal verificó que continuaba la actividad en el lugar con más personas que antes”, sostuvo.

En cuanto a las sanciones, Ojeda explicó que “se labró un acta y se informará esto al Juzgado de Faltas municipal. Lamentablemente son hechos que enturbian la realidad que estamos viviendo, esto lo difunden en las redes y queda como que la municipalidad no cumple con los controles, cuando en realidad hubo controles”. Luego de varios meses de inactividad por la pandemia de C19, a mediados de octubre volvió a abrir sus puertas el bar denominado Búnker. Y pese a estar habilitado con capacidad hasta de 20 mesas y cinco personas por cada una de ellas, en la noche inaugural al lugar concurrieron aproximadamente 500 personas, que bailaron hasta pasadas las 2:30, cuando el propietario decidió suspender la velada por la cantidad de asistentes. El lugar fue clausurado y, el jefe comunal, Hugo Benítez, había manifestado que “nosotros tenemos un protocolo y ellos también presentaron su propio protocolo que fue aprobado y por eso les dimos la posibilidad de trabajar”, agregando que “ahora deberán atenerse a las consecuencias de no respetar las reglas”. El lugar volvió a abrir sus puertas y a cometer otra infracción, esta vez no respetando el horario pautado, por lo que las próximas horas se espera que las autoridades anuncien qué sanción le correspondería por la reincidencia.