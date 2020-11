Cientos de jóvenes sin control en la playa de fiesta en Monte Caseros

No actuó la policía ni el municipio para disuadir a los jóvenes porque no está permitida esa actividad. Sin ningún control ni límites. Hubo cientos de jóvenes participaron de una fiesta en la playa hasta el amanecer. En plena pandemia y vigencia del Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO) en todo el país, toda la noche y hasta el amanecer en la ciudad de Monte Caseros cientos de jóvenes compartieron una fiesta masiva, dado que ni la municipalidad ni la policía intervinieron para suspenderla. Seguramente no la consideraron clandestina. Los videos que circularon son elocuentes.

