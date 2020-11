Cholo Simeone quiere llevarse a Dybala a Madrid

Diego Simeone quiere dar el golpe llevándose a una figura argentina para el Atlético de Madrid, que está pensando en el próximo mercado de pases y, según la prensa europea, hicieron una oferta por una de las figuras argentinas en el Viejo Continente: Paulo Dybala, un jugador que siempre fue del gusto del entrenador Diego Simeone.

Según informó Stadio Sport, el Colchonero le habría ofrecido a la Juventus 35 millones de euros y el traspaso definitivo del delantero Álvaro Morata a cambio de la Joya. La dirigencia del club de Turín está analizando la propuesta, teniendo en cuenta que la opción de compra por el atacante español ronda los 45 millones de euros.

Morata está viviendo un gran momento en la Juventus, siendo titular habitual junto a Cristiano Ronaldo en la punta del ataque, lo que lo llevó de nuevo a la Selección española, por lo que la Vecchia Signora se está planteando seriamente la chance de quedarse con el goleador.

Dybala no termina de explotar en la Juventus. Se trata de un jugador con muchas cualidades, pero Morata le ha robado el puesto que esperaba tener esta campaña junto a Cristiano. El cordobés ha estado en la órbita del Atleti en varias ocasiones. Hace un tiempo se encontró en un restaurante de Madrid con Diego Simeone, lo que disparó los rumores, aunque el Cholo aclaró que “está claro que sí me encontré a Dybala en un restaurante, estuvimos charlando y le dije lo que pensaba de él, que es un excelente futbolista. Él estaba cenando con dos amigos y yo estaba cenando solo y no hubo mucho más”.