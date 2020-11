Chaqueños cortaron el puente y una ambulancia no pudo pasar

Quienes piden no ser hisopados al ingresar a Corrientes no dan marcha atrás hasta obtener respuesta. Una ambulancia tuvo dificultades para pasar y una señora debió cruzar caminando con su bebé en brazos. La tensión aumenta entre los manifestantes que exigen no ser hisopados para ingresar a Corrientes y quienes son trabajadores esenciales y deben cruzar el puente para poder trabajar. Los autos se estacionaron de tal manera que impiden la circulación correcta de los vehículos. Esto complicó el paso de una ambulancia que debió maniobrar para poder llegar a la ciudad de Corrientes.