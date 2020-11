Causa Sapucay: la esposa de Saucedo pidió libertad con fuertes declaraciones

Silvana Soledad Ayala aclaró que se la acusa de efectuar pagos y proveer de estupefacientes sólo por una interpretación subjetiva de una escucha telefónica. “Quiero recuperar mi vida, hace más de tres años que estoy presa siendo inocente”, afirmó. Ayala, esposa del considerado líder narco Luis El Gordo Saucedo, quien es juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de Buenos Aires, pidió declarar y aclaró que no tiene nada que ver con el tráfico de estupefacientes y se la acusa solo por interpretaciones de escuchas telefónicas. Ella efectuaba pagos y proveía de estupefacientes, de acuerdo a la pesquisa a través de una escucha telefónica realizada en julio de 2016, en la que su marido le pidió que le entregara 50 en cinco paquetes y que le preparara dos sándwiches. Los federales precisaron en el debate que, según sus interpretaciones, se trataba de 50 kilos de marihuana y el alimento hacía referencia a 20 mil pesos.

En su testimonio, la mujer indicó que ella vive en Itatí frente a la aduana, por lo cual la zona siempre está rodeada de prefectos. Reconoció que tuvo esa comunicación con su marido, pero el pedido era dinero. “Eran 50 mil pesos en cinco paquetes de 10, y lo otro eran sándwiches de milanesas que ella estaba cocinando”.

“Es totalmente mentira todo lo que se me acusa. Interpretaron lo que quisieron. Necesito recuperar mi vida. Hace tres años y ocho meses que estoy presa siendo inocente. Cuando me detuvieron estuve encerrada estando embarazada de tres meses. Me dejaron tirada y no me bañé durante cuatro días”, recordó llorando ante el tribunal.

En el juicio también comparecieron un comandante de gendarmería y dos policías federales que participaron del operativo realizado en la delegación de la Policía Federal de la ciudad de Goya, donde aprehendieron al subcomisario Rubén Ferreyra y en su despacho incautaron 18 kilos de marihuana.

En el caso es juzgado Carlos “Cachito” Alberto Bareiro, sindicado como el cabecilla de la banda de narcos que operaba en Itatí comercializando marihuana a siete provincias del país. Aparte de Bareiro son juzgados Silvina Soledad Ayala (30), pareja de Luis El Gordo Saucedo, uno de los narcos más buscados del país, que fue capturado en la ciudad de Pilar, a 360 kilómetros de Asunción, tras un operativo efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (SENAD), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Gendarmería Nacional; Angélica Viviana Saucedo (46), hermana del “Gordo” y Ezequiel Saucedo.

Alejandro Ramón Gayoso (47), alias “Cuate” o “Tru”, Carlos Luis “Carlín” Romero, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga (52), alias “Negro”, y comisario de Itatí, Melanio Mareco Vargas (57), el subcomisario Rubén Ferreyra, el sargento federal Carlos López y Jorge Eduardo Espinoza (23), alias “Chaquito”.