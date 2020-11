Caso Turraca Schou: se prevé la declaración de 5 testigos

En el juicio que se le sigue al ex juez Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia de Ituzaingó, Walter Turraca Schou, hoy se esperan 5 testimonios. Se fijaría además la fecha de los alegatos en el Tribunal Oral Penal TOP de Santo Tomé; donde se lleva adelante esta mañana una nueva audiencia de debate por el juicio que se sigue contra el ex magistrado.

Se esperan 5 testigos nuevos, 4 de ellos ofrecidos por el imputado. Se trata de personas que son relacionadas a su vida personal: un vecino, una empleada de la casa y una ex administradora del Hogar de Niños. Otro testigo fue ofrecido por la querella y el último sería un testigo presencial de los supuestos hechos. Hacia el final de la jornada se fijará la fecha para los alegatos.

El doctor Walter León Turraca Schou fue destituido en el año 2016 por el Jury de Enjuiciamiento e inhabilitado de por vida en su cargo público por mal desempeño de sus funciones. Enfrenta cargos por corrupción de menores de 18 años agravado en concurso ideal con el delito de abuso sexual simple, 8 veces reiterado en concurso real. Estos delitos están previstos y sancionados en los artículos 125 in fine y 119 inciso 1° del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo texto legal. También se lo indica como responsable de los delitos de corrupción de menores de 18 años agravado en concurso ideal con el delito de facilitación de la prostitución, tres veces reiterado en concurso real. Previsto y sancionado en los artículos 125 in fine y 126 del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo ordenamiento.

Se lo acusa de un total de 13 hechos, que fueron detallados en el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Ituzaingó, doctor Eugenio Balbastro Fiscal. El TOP está integrado por los doctores María Alejandra Petrucci de Oharriz, como presidente, y Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos, como vocales.